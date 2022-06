Wie die Spritpreisbremse bei Autofahrern ankommt

Deutschland tritt auf die Spritpreisbremse: Seit Mittwoch hat die Bundesregierung für drei Monate die Erhebung der Energiesteuer ausgesetzt. Damit soll Benzin im Idealfall um 35,2 Cent pro Liter billiger werden, bei Diesel sind es 16,7 Cent. So kommt die Maßnahme bei Autofahrern und einem Tankstellenbetreiber an.

Der Bus ist keine Alternative

Froh sei sie über die vorübergehende Preissenkung, sagt eine Kundin der Sigmaringer Eco-Tankstelle am Freitagvormittag. Schließlich brauche sie das Auto für ihre Arbeit in der Pflegebranche. „Denn morgens um 5 Uhr, wenn ich unterwegs bin, fährt in Sigmaringen noch kein Bus.“ Tanken müssen habe sie aber ohnehin, sagt die Frau. Extra auf die Aussetzung der Steuer gewartet habe sie nicht.

Das Tanken ist immer noch zu teuer Thomas Braun

Ähnlich geht es Thomas Braun, der sein Auto vor dem Urlaub noch einmal volltankt. Nach Griechenland geht es zwar mit der Bahn und dem Flugzeug, für den Weg zur Arbeit nach Ravensburg nimmt er aber regelmäßig das Auto. Tanken muss Braun einmal pro Woche. „Über die Spritpreisbremse bin ich zwar froh, zu teuer ist das Tanken aber immer noch“, sagt er. An anderer Stelle zu sparen sei schwierig. Auch Lebensmittel seien ja deutlich teurer geworden. „Weniger Fleisch zu essen – das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die ich sehe.“

Ausflüge mit dem Auto sind gestrichen

Norbert Lüdtke aus Veringenstadt wiederum verzichtet inzwischen auf Ausflüge mit dem Auto. „Ich fahre nur noch so viel, wie ich muss“, sagt der Rentner, der sein Wohnmobil für einen Kurzurlaub volltankt. Kostenpunkt: 91,70 Euro. Viel günstiger geworden sei Diesel auch durch die Aussetzung der Steuer nicht, sagt Lüdtke, der sich schon jetzt auf einen deutlich teureren Spanien-Urlaub mit dem Wohnmobil einstellt als in den Vorjahren.

Günstiger als in der Schweiz

1,85 Euro für einen Liter Super – für Roman Abermet ist das an diesem Freitagvormittag ein Grund zur Freude. Seit vier Jahren lebt der ehemalige Sigmaringer in der Schweiz. Dort habe das Benzin am Morgen noch 2,19 Franken, umgerechnet 2,12 Euro, gekostet, berichtet er. Rund alle zwei Monate kommen Abermet und seine Frau in seine ehemalige Heimat. Dass das Benzin inzwischen so teuer geworden ist, nehmen sie gelassen. „Dafür ist in Deutschland alles andere günstiger als in der Schweiz“, sagt Abermet.

Viel los, aber kein großer Ansturm: An der Sigmaringer Eco-Tankstelle herrscht am Freitagvormittag reger Betrieb. (Foto: Sebastian Korinth)

Ein Sigmaringer Rentner freut sich ebenfalls über den Tankrabatt. „Ich muss zum Glück aber auch nur einmal im Monat tanken, damit ich Besorgungen erledigen kann“, sagt er – gibt aber auch zu bedenken, wie viel die Aussetzung der Steuer den Staat kostet. Schließlich verzichtet der Bund auf Einnahmen von etwa 3,15 Milliarden Euro. „Da stellt sich ja schon die Frage, was das bringt“, sagt der Sigmaringer. „Und: wie es nach den drei Monaten weitergehen soll.“

Einen Ansturm haben wir nicht erlebt Erkan Nisanci

Die ganz große Euphorie bleibt bei den Autofahrern also offenbar aus. Diesen Eindruck teilt Erkan Nisanci, der mit seiner Nisanci Group Eco-Tankstellen unter anderem in Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt und Burladingen betreibt. „Einen Ansturm haben wir nicht erlebt“, sagt er. „Obwohl wir den Steuernachlass direkt ab Mittwoch eins zu eins an unsere Kunden weitergegeben haben.“ Deutlich mehr los als zuletzt war an den Tankstellen aber trotzdem. „Einige Kunden haben am Montag oder Dienstag eben doch nicht mehr getankt, sondern damit gewartet“, sagt Nisanci.

Kunden halten den Tankstellen die Treue

Mit gefüllten Tanks und zusätzlichem Personal hatte sich der Tankstellenbetreiber auf den Steuernachlass vorbereitet. Kunden verloren hat er seit dem enormen Anstieg der Benzinpreise in den vergangenen Monaten nicht. „Alternativen wie S- oder U-Bahnen gibt es im ländlichen Raum nicht – und die Zugverbindungen halten sich in Grenzen“, sagt Erkan Nisanci. „Viele Menschen bleiben also aufs Auto angewiesen.“

Betreiber befürchtet weitere Preissteigerungen

Gute Nachrichten hat Nisanci für sie aber nicht parat: Trotz des Steuernachlasses rechnet er grundsätzlich mit weiter steigenden Spritpreisen. „Ich befürchte, dass wir noch in diesem Monat dort landen, wo wir vor der Steuersenkung waren“, sagt er. Für sämtliche Tankstellenbetreiber gebe es dabei so gut wie keinen Handlungsspielraum. Ein Fass („Barrel“) der Rohölsorte Brent koste auf dem Rohstoffmarkt aktuell rund 110 Euro. „Letztes Jahr um die gleiche Zeit waren es weniger als 60“, sagt Nisanci.