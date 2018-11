Annika Knor aus Laiz stellt ihr Buch vor

Fünf Buchhändlerinnen haben in der Buchhandlung Osiander ihre persönlichen Lieblingsbücher vorgestellt. Annika Knor aus Laiz konnte zuvor ihr Bilderbuch „Hin und weg mit Taube und Bär“ vorstellen.

Filialleiterin Ariane Erhardt kündigte Annika Knor als Überraschungsgast an. Und Knor fügte sich auch gleich in das Format: „Ich möchte Ihnen heute mein Lieblingsbuch vorstellen. Es ist mein Lieblingsbuch, weil ich es selber geschrieben und illustriert habe.“ Inzwischen wohnt die gelernte Kauffrau Annika Knor am Bodensee und hat einen einjährigen Sohn. Zum Schreiben kommt sie deshalb weniger: „Aber ich habe ganz viele Geschichten im Kopf und werde demnächst wieder loslegen.“ Sie las die 2016 erschienene Geschichte von einem starken Braunbär, der sehr gerne Fahrrad fährt und einer Taube, die dieses Hobby teilt. Die beiden Freunde werden zudem von einer klugen Schleiereule beraten. Der Bär zieht eines Tages in die Welt und kommt danach wieder gerne zurück. Klare Illustrationen unterstreichen den kindgerechten Text. Knor wollte, so ihre Erklärung, ein Bilderbuch schreiben, das Globalisierung und Trennungen thematisiert, das jedoch auch Zuversicht und Wiedersehen zum Thema hat. Anschließend stellten Ayse Yildiz, Christine Pfister, Beatrix Saible, Maren Zielke und Ariane Erhardt ihre Leseempfehlungen für Weihnachten vor, darunter „In der Nacht hör‘ ich die Sterne“, eine poetisch-traurige Geschichte um den Verlust des Augenlichts mit autobiographischen Zügen oder die „Kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah, einem „überaus spannenden Geschichtsbuch in Romanform“. Für Psychothriller-Liebhaber biete sich „Believe me“ von JP Delaney an, Poesie-Liebhaber kommen bei „Keine Ahnung, ob das Liebe ist“ der Poetryslammerin Julia Engelmann auf ihre Kosten.