Annette Broll spielt ein Orgelkonzert

In St. Jakobus findet am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr ein Orgelkonzert mit Annette Broll aus Hildesheim statt. Sie wird Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef Gabriel Rheinberger und Teile aus der „California Wine Suite“ von Hans Uwe Hielscher spielen.

Annette Broll erhielt laut Mitteilung bereits mit vier Jahren den ersten Klavierunterricht, ab dem 16. Lebensjahr war sie Jungstudierende. Nach dem Abitur begann sie das Studium an der Musikhochschule Lübeck, wo sie das Diplom als Klavierpädagogin und das erste Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium ablegte. Seit 18 Jahren ist Annette Broll Lehrerin für Musik und Deutsch, seit 2012 als Oberstudienrätin am Bischöflichen Gymnasium Josephinum in Hildesheim. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen.