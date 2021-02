Anmeldung zum Gottesdienst für Narren ist ab sofort möglich

Am Fasnetssonntag, 14. Februar, findet in der Stadtpfarrkirche St. Johann die traditionelle Messe für Narren statt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach ist eine Teilnahme nur mit Anmeldung möglich. Die Plätze für die Teilnahme am Gottesdienst in der Kirche sind coronabedingt begrenzt. Seit Montag können die Plätze im Pfarrbüro St. Johann telefonisch oder online reserviert werden. Die Messe wird außerdem per Livestream übertragen.

Wie das Bräuteln und der Vetter Guser Ball gehört die Messe für Narren am Fasnetssonntagmorgen zu den Höhepunkten der Semerenger Fasnet. An wenigen Sonn- und Feiertagen ist die Kirche neben Ostern, Weihnachten und dem Fidelisfest so gut besucht wie am Fasnetssonntag. Da dieses Jahr nur ein kleiner Teil der Besucher in der Kirche Platz finden wird, hat sich die Narrenzunft Vetter Guser entschlossen, den Gottesdienst zu streamen. Dank großzügiger Unterstützung durch die Seelsorgeeinheit, dem Bezirkskantorat, der Bürgerstiftung sowie einiger privater Sponsoren, können Sigmaringer und Narren aus Nah und Fern live im Internet an der Messe teilhaben. Zelebriert wir die Messe dieses Jahr von Militärpfarrer Pater Stefan Havlik.

Die erste Messe für Narren fand in Sigmaringen 1992, anlässlich des Landschaftstreffens „Donau“ der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, statt, welches ursprünglich für 1991 geplant war, jedoch aufgrund der damaligen Absage um ein Jahr verschoben werden musste. Die Messe am 23. Februar 1992 wurde von Stadtpfarrer Eckert zelebriert. Die Predigt hielt damals Jungrat Hermann Brodmann.