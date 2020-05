Anmeldung für Gottesdienst an Pfingstmontag nötig

Die evangelische und katholische Kirche haben ihre ersten Gottesdienste nach dem Lockdown unter besonderen Bedingungen wieder gemeinsam gefeiert. Ein Höhepunkt steht nun am Pfingstmontag, 1. Juni, an.

Wie in jedem Jahr laden die christlichen Kirchen in Sigmaringen an diesem Tag für 10 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz ein. Mit Musik, Solo-Gesang und vier Bläsern des evangelischen Posaunenchors wird gemeinsam gefeiert. Da aufgrund der aktuellen Lage nur 100 Personen im Freien Gottesdienst feiern können, ist eine besondere Anmeldung nötig.

Im Büro „mittendrin - Kirche am Markt“ liegen bis Donnerstagabend, 28. Mai, Karten für den Gottesdienst auf dem Rathausplatz bereit. Jeder, der am Gottesdienst teilnehmen möchte, kann sich auf einer Karte eintragen und diese in die verplombte Box werfen. Aus diesen Anmeldungen wird eine Liste für den Gottesdienst erstellt. Am Pfingstmontag wird der Gottesdienstbereich mit zwei Eingängen markiert sein. Da 100 Personen derzeit in keiner der Kirchen Platz finden, muss der Gottesdienst bei schlechtem Wetter leider ausfallen.

Doch es gibt noch etwas Besonderes: Eine Kurzform des Gottesdienstes mit Gebet, Bibeltext und Impulsfragen, sowie einem Glaubensbekenntnis wird in Papierform in den Tagen davor in den Seniorenheimen und den Kirchen verteilt und ausgelegt. Außerdem kann das Gebet auf den Homepages der evangelischen (https://evang-sig.de/corona) und der katholischen Kirche (www.kath-sigmaringen.de ) heruntergeladen werden. Wer von zu Hause aus mitfeiern möchte, hat so die Möglichkeit dazu.

Die katholische Kirche passt zudem die generellen Regelungen zur Anmeldung an Gottesdiensten an. Nach wie vor gilt: Wer mitfeiern möchte, muss sich in der Woche vor der Feier schriftlich in den Pfarrbüros anmelden. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass dieses Prozedere überwiegend gut angenommen wird. Trotzdem finden sich sonntags immer wieder unangemeldete Personen ein, heißt es laut Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit. Für diese Menschen werden ab Pfingsten vor den Kirchen, soweit vorhanden, Restkarten bereit liegen. Die Verantwortlichen bitten darum, sich trotzdem unbedingt vorab anzumelden, da aufgrund der Hygieneverordnung nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht. Zur Mitfeier des Gottesdienstes wird im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen um die Angabe der Adresse gebeten.

In der Seelsorgeeinheit Sigmaringen wird werktags jeweils um 18 Uhr Eucharistie gefeiert, und zwar am Dienstag in St. Fidelis, Sigmaringen, und am Mittwoch in St. Meinrad, Laucherthal, am Donnerstag in Mariä Himmelfahrt, Bingen, am Freitag in Herz Jesu Gorheim, Sigmaringen. Zu diesen Gottesdiensten ist keine Voranmeldung nötig.

An Pfingsten wird Eucharistie gefeiert am Sonntag um 9.30 Uhr in St. Johann, Sigmaringen und um 10.30 Uhr in Laucherthal.

An Fronleichnam feiert die Seelsorgeeinheit mit mehreren Open Air-Gottesdiensten am 10. Juni um 19 Uhr in Jungnau bei der Schmiede, am 11. Juni um 9.30 Uhr in Sigmaringen im Prinzengarten und um 10.30 Uhr in Bingen auf der Ruine Hornstein, außerdem am 14. Juni um 10.30 Uhr in Laucherthal auf der Wiese bei der Kirche. Anmeldung für die Fronleichnamsgottesdienste ist in den Büros vor Ort jeweils von Samstag, 6. Juni, bis Dienstag, 9. Juni, möglich. In Jungnau liegen die Anmeldekarten in der Kirche aus.