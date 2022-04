Ankunft in der LEA: Flüchtling führt Drogen mit sich

Bei der Verlegung eines 18-jährigen Flüchtlings in die Sigmaringer Erstaufnahmestelle hat die Polizei eine kleinere Menge Drogen sichergestellt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben von Heidelberg in die Landesaufnahmestelle nach Sigmaringen verlegt. Die Durchsuchung seines Gepäcks erlaubte er dem Sicherheitsdienst nicht, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Neben einer Kleinmenge Haschisch fanden die Beamten aus Sigmaringen auch ein wegen Diebstahls in Mannheim gesuchtes Handy im Gepäck des jungen Mannes auf. Für beide Taten kommt der junge Mann nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.