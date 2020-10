Angreifer schlägt 20-Jährigen auf der Binger Straße nieder

Ein 24-jähriger Marokkaner steht unter dem Tatverdacht, am Mittwochabend auf der Binger Straße in Sigmaringen einen 20-jährigen Senegalesen niedergeschlagen zu haben.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, war der Geschädigte gegen 21.30 Uhr stadtauswärts in Richtung der Landeserstaufnahmeeinrichtung unterwegs. Auf dem Weg dorthin wurde er unvermittelt von hinten angegriffen. Als der Mann am Boden lag, soll der Täter ihm mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Ein Autofahrer, der den Vorfall im Rückspiegel beobachtete, verständigte die Polizei und eilte dem 20-Jährigen zur Hilfe. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in der Landeserstaufnahmestelle vorläufig festgenommen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Verdächtigen ein Blutalkoholtest veranlasst, dessen Ergebnis am Donnerstag noch ausstand. Der Geschädigte, der ebenfalls leicht alkoholisiert gewesen sein soll, lehnte eine weitere Behandlung nach einer ersten notärztlichen Versorgung ab. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.