Angreifer lässt Handy im Bus zurück

Ein Mann hat am Samstag einen Busfahrer angegriffen. Laut Polizeibericht wollte der Mann am Samstag gegen 15 Uhr im Linienbus keinen Fahrschein bezahlen und wurde deshalb vom 59-jährigen Fahrer gebeten, den Bus zu verlassen. Bevor der vermeintliche Fahrgast den Bus verließ, versuchte er, den Busfahrer zu schlagen und spuckte ihn zusätzlich an. Der Unternehmer des geschädigten Busfahrers zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Die Polizei hat den Mann zwischenzeitlich ermittelt, da der Beschuldigte versehentlich sein Mobiltelefon im Linienbus zurückließ.