Angler setzen auf eingespieltes Team

Der Fischereiverein Donautal Gutenstein hat bei der jüngsten Hauptversammlung den gesamten Vorstand gewählt, da die Versammlungen 2020 und 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnten.

Die Versammelten bestätigten Michael Ruhnau als Vorsitzenden in seinem Amt (ein Jahr), seine Stellvertreterin bleibt Yvonne Hünlich (zwei Jahre). Das Amt des Kassierers übt weiterhin Andreas Blender (ein Jahr) aus. Für den ausscheidenden Schriftführer Benjamin Hagg übernimmt Patrick Schreiner (zwei Jahre) die Aufgaben des Schriftführers. Um das Gewässer kümmert sich weiterhin Mario Menner (ein Jahr), Axel Radloff unterstützt ihn (zwei Jahre). Das Amt des Jugendleiters bleibt in den Händen von Holger Baumann (ein Jahr), sein Stellvertreter ist Gao Xing (zwei Jahre). Steffen Bosch und Angelo Gawlik (zwei Jahre) gehören als Beisitzer dem Vorstand ebenso an wie Margot Würfels und Richard Zimmermann (ein Jahr). Die Kasse prüfen Thomas Amann und Christoph Braunschweig.

Vorsitzender Ruhnau bedankte sich bei den langjährigen und auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Gerhard Löffler und Walter Horn für ihre vorbildliche Arbeit und tatkräftige Unterstützung. Weiterhin gab er bekannt, dass die Mitglieder Margot Würfels, Gerhard Löffler und Walter Horn schon 2020 im kleinen Rahmen zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind. „Zwei Jahre kein Fischerfest, kein Abfischen, Vereinsheim mehrere Monate geschlossen, wir haben jetzt gesehen, dass der Verein mit seinen 105 Mitgliedern nur durch Aktivitäten in Schuss gehalten werden kann“, so der Vorsitzende.

Schriftführer Benjamin Hagg blickte auf die wenigen Aktivitäten wie beispielsweise die Arbeitseinsätze zurück. Sechs Jugendliche seien sechsmal gemeinsam am Gewässer gewesen, einer Einladung nach Inzigkofen zum Fliegenfischen seien sie gerne gefolgt, führte Jugendleiter Holger Baumann aus. Themenfischen, wie etwa Fischen mit Kunstköder, werde ebenfalls praktiziert wie freies Fischen. Gute Fangergebnisse seien beim Ausflug in den Schwarzwald erzielt worden. Kassenwart Andreas Blender vermisste die Einnahmen der ausgefallenen Fischerfeste, nach Eingang des Coronazuschusses vom Verband zeigte er sich zufrieden. Ohne konkretes Ergebnis diskutierten die Mitglieder darüber, eine neue Bestandsaufnahme des Gewässers durchzuführen oder die auf zehn Jahre angelegte Besatzplanung weiterzuführen.