Angestellte stoppen Mann und Frau beim Stehlen

Sechs original verpackte Kopfhörer wollten eine 56-Jährige und ihr unbekannter Komplize am Dienstag gegen 11.30 Uhr aus einem Elektrofachmarkt In den Käppeleswiesen stehlen. Nach Informationen der Polizei beobachtete eine Angestellte den bislang unbekannten Mann dabei, wie er seiner Mittäterin mehrere Kopfhörer im Wert von über 1000 Euro gab und diese sie in ihre Tasche steckte. Nachdem das Duo ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen hatte, konnten Angestellte zumindest die 56-Jährige einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.