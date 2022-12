Zu wenig Besucher: Dem Campus Galli fehlt Geld

Der Campus Galli benötigt Geld. „Die Situation ist angespannt“, sagt Hannes Napierala, Geschäftsführer des Vereins „Karolingische Klosterstadt“. Gründe für die aktuellen Probleme gebe es viele.

Zum einen seien die Besucherzahlen seit der Pandemie zwar wieder im Aufwind, mit rund 75.000 in der abgelaufenen Saison aber nicht ausreichend hoch, um damit die Kosten zu decken, sagt Napierala. Zum anderen habe auch die Mittelalter-Baustelle mit Problemen der Gegenwart zu kämpfen: „Auch unsere Küche braucht Strom, die Verwaltung muss funktionieren, das Marketing wie etwa der Druck von Flyern kostet durch die gestiegenen Papier-Preise immer mehr Geld“, sagt er.

CDU stellt einen Antrag

Aufgrund dieser Probleme hat die CDU-Kreistagsfraktion, der auch Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick angehört, in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses des Kreistags einen entsprechenden Antrag vorgestellt, demzufolge die Landkreisverwaltung aufgefordert wird, dem Campus Galli finanziell unter die Arme zu greifen.

Fraktionssprecher Thomas Kugler erklärte im Ausschuss, es gehe jetzt dringend um einen Konsolidierungsplan, sonst drohe die Pleite. Er beantrage daher eine finanzielle Spritze für das Mittelalter-Projekt in Höhe von jährlich 75.000 Euro, und das vier Jahre lang.

Das Zustandekommen dieser Zahl erklärt Arne Zwick auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir müssen ja einen vernünftigen Vorschlag unterbreiten, eine Art Kompromiss, der sowohl für den Landkreis erschwinglich als auch für den Campus Galli hilfreich ist“, sagt er. Die Stadt Meßkirch übrigens unterstützt „ihre“ Klosterstadt-Baustelle jährlich mit 300.000 Euro.

Unterstützung nicht aus der Hüfte heraus

In der Ausschuss-Sitzung erläuterte Landrätin Stefanie Bürkle, dass der Vorsitzende des Vereins „Karolingische Klosterstadt“, Anton Oschwald, bereits vor einigen Monaten mit dem Wunsch nach finanzieller Unterstützung auf den Kreis zugekommen sei. Aktuell sei das Landratsamt aber noch in einer Prüfphase: „Eine solche Unterstützung einfach so aus der Hüfte heraus ist schwierig“, sagte sie. Auch könne sie sich eine solche Hilfe grundsätzlich besser in Paketlösung mit anderen touristischen Destinationen im Landkreis vorstellen.

Sonst wird das nämlich ein Rohrkrepierer. Thomas Kugler

Auch Doris Schröter (Freie Wähler), Bürgermeisterin von Bad Saulgau, blies in dieses Horn. Sie sehe zwar die Not von Campus Galli, doch auch andere touristische Einrichtungen, die überregional wirkten, hätten aktuell Probleme: „Auch unser Thermalbad beispielsweise braucht jedes Jahr Unterstützung. Jetzt nur eine Einrichtung zu unterstützen, finde ich nicht gut“, sagte sie. Thomas Kugler betonte hingegen, es gehe hier nicht um ein Gießkannenprinzip, sondern erst einmal ausschließlich darum, die Klosterstadt-Baustelle zu retten: „Sonst wird das nämlich ein Rohrkrepierer“, sagte er.

Geschäftsführer fände 75.000 Euro hilfreich

Hannes Napierala hat das Ziel, die Besucherzahlen für den Campus Galli weiter ansteigen zu lassen: „Wenn wir die Marke von 100.000 Besuchern jährlich knacken, sieht der Haushalt gleich spürbar ausgeglichener aus“, sagt er.

Auch die mögliche Unterstützung von der Kreisverwaltung in Höhe von 75.000 Euro könne „ganz erheblich helfen“. Die abgelaufene Saison sei seltsam gewesen. Außerhalb der Ferienzeiten seien die Besucherzahlen erfreulich gewesen, doch der August habe Probleme verursacht: „Wir hatten den schlechtesten August seit 2015“, sagt er. Die Menschen seien erstmals seit der Pandemie wieder massenhaft ins Ausland verreist.

Zurück zum Ausschuss: Auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion stimmte eine Mehrheit dafür, dass der Kreistag in seiner kommenden Sitzung am 12. Dezember über den Zuschuss für die Klosterstadt-Baustelle entscheiden solle. Aktuell arbeiten rund 40 Mitarbeiter für den Campus Galli, die über den Winter wie üblich einen Teil ihrer während der Saison angesammelten Überstunden abbauen.