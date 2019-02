Angela Merkel bittet vergebens um Eintrittskarte

Der Brunnenbergchor hat mit seinem Publikum im ausverkauften Schwarzen Ritter eine große Fasnet gefeiert. Die Akteure haben Lieder über den Ministerpräsidenten, über den ehemaligen und den neuen Bürgermeister gesungen und die Stadtpolitik ziemlich kritisch auseinander genommen. Das Publikum war in bester Stimmung. Musiker Frank Boos war in Hochform und hielt bis zum Ende des Abends alle Fasnetsleute in Schwung.

Präsident Gulle, August Dannegger, freute sich, Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu begrüßen. Er berichtete, dass Bürgermeister Marcus Ehm mit seinen Freunden in Feldberg sei. „Die Brunnenbergfasnet ist für ihn zweite Wahl, das merken wir uns im Saal“, stellte Gulle fest. Er brachte die Dinge auf den Punkt und Chorleiter Fritz Kottmann hatte tolle Lieder gedichtet und vertont, so dass der Brunnenbergchor wieder fasnetliche Höhenpunkte erklomm. Zum Schluss gab es für die Akteure einen stehenden Applaus.

Zum Auftakt machte das Publikum den traditionellen Stadtrundgang mit Struppi. Refrain war immer wieder das Lied „Mir sein verrückt nach Semmerenga, des ischt dia Schtadt, dia uns vo älle Denge des gwisse Etwas hat!“ Die Bürgermeisterwahl sei ein Paukenschlag gewesen. Marcus Ehm habe auf Anhieb gewonnen. Jetzt müsse er zeigen, dass er der richtige Mann ist. Er habe einen bequemen Wahlkampf gemacht. Noch scheine er ein Phantom zu sein, das sei hoffentlich kein Symptom. Man warte immer noch auf den frischen Wind.

Sehr blamiert habe sich Bürgermeister Ehm mit der Flasche Wein, die er dem Fürsten beim Neujahrsempfang überreicht habe. Hoheit habe ihn gleich weitergeschenkt. Beim Hoftheater sei zu befürchten, dass beim neuen Kulturkonzept der Stadt nur Altes aufgepeppt werde. Natürlich gab es den traditionellen Hieb in Richtung Vetter Guser: Das sei die konservative Bastion gegen die Emanzipation. Die Narrenzunft hatte es abgelehnt eine Frau zu bräuteln. Die Frauen im Saal dankten Struppi für seine klaren Worte.

Die Straßenkehrer vom Berg – Roswitha und Fritz Schulz – berichteten Allerlei. Im Rathaus seien die Abwasserleitungen verstopft gewesen, deshalb mussten die Rätinnen und Räte auswärts gehen. Wahrscheinlich habe die Verwaltung die Pläne vom Schwimmbad und vom Hotel durchs WC runtergelassen, dabei alles verstopft, mutmaßten die beiden. Plötzlich rief Angela Merkel an, sie wolle auch noch eine Eintrittskarte für die Brunnenbergfasnet. Der Straßenkehrer beruhigte sie: weder Merz noch Seehofer hätten eine Karte bekommen. Präsident Gulle sei da streng: Karten bekommt zuerst die Prominenz, dann müsse man ein wenig Beziehungen haben. Doch sei für 2022 der Bundeskanzler fest eingeplant, sagte er und schaute zu Ministerpräsident Kretschmann runter. Der Saal jubelte.

Eine Laberdasch als Engel

Laberdasch Matthias Dannegger trat als Engel auf und erklärte, warum die Männer so perfekte Geschöpfe seien. Sein Auftritt war gut gespielt und wurde mit begeistertem Applaus gedankt.

Das „Semmerenger Allerlei“ – ein Doppelquartett - besang den ehemaligen Bürgermeister Thomas Schärer und dankte ihm herzlich für die gute gemeinsame Zeit. Bürgermeister Ehm sei nun im Amt und ihm werde dabei sehr von Bernt Asfalg geholfen. Das geplante Fünf-Sterne-Hotel stellten sie aber sehr in Frage: Wer wolle das bezahlen? Ein Geldwäscher aus Costa Rica?

Die Drei vom Berg – Gulle Dannegger, Peter Fersch und Ludwig Zirlewagen – berichteten Internes vom Brunnenbergchor. Die Planungsunterlagen für die Fasnet im neuen Saal von Dannegger würden aussehen wie ein ausgeschütteter Papierkorb. Auch der Ausflugsbericht mit sämtlichen Highlights sorgte im Saal für Furore.

Johannes Barth ging als Goldener-Hochzeiter in die Bütt und amüsierte das Publikum mit seinem Liebesleben. Die begabten Bergrebellen – Ingo Ponti und Werner Müller – hatten ganz unpolitisch ihre Bäuche und die Diäten zum Thema genommen. In den kühnsten Melodien erzählten sie herrliche Geschichten. Das Publikum sang begeistert mit.

Schließlich kam es zum großen Finale mit einer Hymne auf den Zoller Hof, der nun geschlossen ist, mit einem Bye Bye Thomas Schärer, in dem ihm die Sänger für seine Arbeit für die Stadt dankten. Dem Ministerpräsidenten baten die Sänger mit dem Lied „Mit über 70 Jahren, da…“ weiterhin im politischen Amt zu bleiben. Mit stehendem Applaus dankte das Publikum für den großen Fasnetsabend.