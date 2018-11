Angehende Studenten informieren sich

Alle Schüler, die sich für ein Studium an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen interessieren, können den Studienalltag nächste Woche live erleben. Im Zuge des landesweiten Studieninformationstags können sie am Mittwoch, 21. November, in Vorlesungen und Praktika hineinschnuppern und sich auf diese Weise ein Bild von ihrem Wunschstudiengang machen. Die Fakultäten Engineering, Informatik, Business Science und Management sowie Life Sciences bieten zahlreiche Aktivitäten an. Nach einer Begrüßung um 9.30 Uhr stehen praktische Übungen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen, Rundgänge oder Berichte über Praxissemester und Auslandsaufenthalte auf dem Programm. Bei Gesprächsrunden und einem gemeinsamen Mittagessen können die Schülerinnen und Schüler mit Studierenden, Professoren oder Mitarbeitern ins Gespräch kommen und Fragen zum Studium stellen.