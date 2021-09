Angebote reichen vom Kartfahren bis zur Schlossführung

Die Mitglieder des Sigmaringer Serviceclubs Round Table 162 haben die vierwöchige Ferienfreizeit der Johannes-Ziegler-Stiftung mit einer Geldspende in Höhe von 480 Euro unterstützt. Die Stiftung der Zieglerschen organisiert jedes Jahr kostenlose Freizeitwochen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

Mithilfe der Spende von Round Table wurden für die 42 Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren verschiedene Ausflüge und gemeinsame Übernachtungen in der Turnhalle angeboten. Vom Kartfahren über einen Ausflug in den Seepark Linzgau in Pfullendorf und in die Jumptown nach Bad Saulgau bis hin zu einer Burgführung im Schloss Hohenzollern war für jeden etwas dabei.

Beim Round Table handelt es sich um einen internationalen Serviceclub junger Männer bis 40 Jahre, die sich ehrenamtlich bei Projekten und sozialen Aktivitäten engagieren, um einen Dienst an der Allgemeinheit zu leisten. Weltweit hat Round Table mehr als 30 000 Mitglieder in über 60 Ländern. In Deutschland sind 3600 Mitglieder in 230 lokalen örtlichen Clubs (Tischen) organisiert.

Der Round Table 162 Sigmaringen wurde vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen und zählt derzeit 17 Mitglieder. Vor allem mit den Erlösen aus seinen Serviceprojekten wie dem Sigmaringer Entenrennen oder dem Weihnachtsbaumverkauf auf dem Karlsplatz ist es dem Club möglich, gemeinnützige Projekte in der Region mit Geld- und Sachspenden zu unterstützen.