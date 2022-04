Angebote für Eltern und Familien

Viele junge Familien sind derzeit auf der Suche nach Angeboten für sich und ihre Kinder. Das Team der Familienbildung vom Haus Nazareth hat sich zur Aufgabe gemacht, geeignete und ansprechende Angebote zu schaffen, bei denen Eltern zusammen mit ihren Kindern die Möglichkeit haben, sich ungezwungen zu treffen. Wichtig ist Susanne Kopp, die den Bereich „Erwachsenen- und Familienbildung“ innerhalb der Ambulanten Hilfen koordiniert, dass sowohl Kinder wie auch Eltern von den Angeboten profitieren und die gemeinsamen Treffen als stärkendes Element im Familienalltag und als Qualitätszeit erlebt werden. Zu den regelmäßigen Angeboten gehören die Elterntreffs in Hechingen, Burladingen und Winterlingen. Die Zilegruppe sind Schwangere und Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren. Das Angebot ist kostenfrei.

Ergänzend zu den Offenen Treffs bietet das Team der Familienbildung auch Elternbildungsreihen an: Fünf Termine, persönlich, alltagsnah, überschaubar zum Kennenlernen. Vier Kursreihen sind 2022 im Programm. Einige der Angebote finden immer wieder auch im Bildungszentrum Gorheim statt, zu dem eine enge Kooperation besteht. Es gibt auch den Outdoor-Treff: Action und gemeinsames Erleben für die ganze Familie in der Natur. Gespräche am Lagerfeuer, abenteuerliche Seilrutschen im Wald und Auszeit vom Alltag. Im Mittelpunkt dabei stehen immer das positive gemeinsame Tun in und mit der Natur und stärkende und verbindende Aktionen.

Ein Angebot für die Allerkleinsten ist „Gemeinsam gut starten“, für Eltern mit ihren Kindern (null bis drei Jahren). Gemeinsam die Eltern-Kind-Beziehung intensivieren, mit andern ins Gespräch kommen und Kinder Erfahrungsräume mit anderen ermöglichen – gemeinsam „Qualitytime“ erleben. Das Elternangebot „Alltagshelden“ ergänzt die Mischung: Gestärkt für den Erziehungsalltag. Eein Auszeitangebot für Eltern, um in Balance zu bleiben, den Alltag zu reflektieren, eine wohltuende Zeit zusammen mit anderen Eltern zu erleben

Das vierte Angebot, des Teams ist die Elternreihe „Kess erziehen“. Sie hat zum Ziel Eltern zu begleiten, ihre Kinder zu Eigenständigkeit, Verantwortung und Selbstbewusstsein zu erziehen und den Familienalltag kooperativ zu gestalten. In diesem Kurs werden Strategien vermittelt, wie Konfliktsituationen entschärft und Probleme gemeinsam gelöst werden können. Ansprechen möchte Susanne Kopp auch gezielt junge Eltern, die nach den Rückbildungskursen eine Anbindung und Kontakt zu anderen Müttern suchen, aber auch Mütter und Väter, deren Kinder schon „aus dem Gröbsten raus sind“ und die mit anderen gemeinsam das „Abenteuer Erziehung“ reflektieren wollen.