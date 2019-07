Angebliche Steuerschulden: 27-Jährige prellt Rentnerin um 2100 Euro

Wegen Beihilfe zum Betrug ist am Amtsgericht Sigmaringen eine 27-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1750 Euro verurteilt worden. Die geständige Angeklagte erledigte im vergangenen Herbst einen Botengang für einen Mann, der sich darauf spezialisiert hatte, angebliche Steuerschulden von älteren Menschen einzutreiben.

Dass sie schuldig ist, daraus macht die Frau auf der Anklagebank kein Geheimnis. Ihre ersten Worte am Dienstagmorgen im Sigmaringer Amtsgericht sind: „Ich steh dazu, ich hab’s gemacht“. Weil sie Schulden durch ihren Drogenkonsum hatte, willigte die heute 27-Jährige im vergangenen September ein, 2100 Euro bei einer Rentnerin in Schwäbisch Hall abzuholen. Den Auftrag dafür bekam sie von einem Bekannten. Dieser hatte im Vorfeld die ältere Dame kontaktiert und behauptet, sie hätte durch einen Lotteriegewinn Steuerschulden, die sie schnellstmöglich begleichen müsse. Nachdem die Angeklagte das Geld abgeholt hatte, durfte sie 400 Euro davon behalten, den Rest musste sie auf ein Konto einzahlen.

„Ich habe nicht gefragt, was da lief“ sagt die 27-Jährige vor Gericht, dennoch habe sie davon gewusst, dass sie an einer illegalen Aktion beteiligt war. Mit Hilfe ihres Vaters möchte sie jedoch ihren Anteil der Beute an das Opfer zurückzahlen. Generell gelobt sie Besserung, sie sei seit sieben Monaten nicht mehr in Berührung mit Drogen gekommen. Davor, so sagt sie selbst, habe sie „Alles“ genommen. Auch von ihren alten Freundeskreis habe sie sich getrennt, wolle nach sieben Jahren Drogenabhängigkeit wieder ein strukturiertes Leben führen – abseits der schiefen Bahn.

Erschleichung von Leistungen, Diebstahl und Drogendelikte: Obwohl die Angeklagte schon des Öfteren im Konflikt mit dem Gesetz stand, gewährte ihr die Richterin mit dem Urteil über die Entrichtung von 90 Tagessätzen á 15 Euro und der Einziehung von Wertersatz für das Betrugsopfer in Höhe von 400 Euro eine letzte Chance und machte klar, dass ihr bei einem weiteren Vergehen eine Gefängnisstrafe droht.