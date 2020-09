„Andy’s Früchte“ erweitert das Angebot

Von Schwäbische Zeitung

Ein 33-Jähriger hat zugegeben, dass der Überfall auf ihn in Biberach nicht wahr ist. Er hatte behauptet, dass ihn vier Männer und eine Frau in einer Überführung überfallen hätten, die Kripo ermittelte. Der 33-Jährige hatte der Polizei erzählt, dass ihn am Mittwoch in Biberach Unbekannte bedroht hatten.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser Ermittlungen gab der 33-Jährige am Freitag gegenüber den Ermittlern zu, sich das Ganze ausgedacht zu haben.