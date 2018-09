„Andys Früchte“ zieht in die Innenstadt um

- „Andys Früchte“ wird größer und zieht in die Innenstadt. Dies teilt die Wirtschaftsförderung der Stadt am Donnerstag mit. Das Geschäft, das sich momentan an der Mühlbergstraße gegenüber von der Jet-Tankstelle befindet, wird in die Fürst-Wilhelm-Straße das das leerstehende Ladenlokal neben dem früheren Geschäft „Optik am Schloss“ umziehen. Die Philosophie von „Andys Früchte“ ist, frische Früchte und frisches Gemüse zum direkten Verzehr anzubieten. Das Geschäft wurde im September 2015 gegründet.

Durch den Umzug in die Innenstadt entwickeln sich für den Geschäftsinhaber Andrés Negreros-Abril zusätzliche Potenziale. Zum einen bedient er somit die sich in der Innenstadt aufhaltenden Touristen, ebenso wie die Laufkundschaft oder die Schüler, die ihre Mittagspause in der Stadt verbringen. Neben seinem Ladengeschäft bedient der aus Guatemala stammende Geschäftsführer bereits einen weiteren Vertriebskanal erfolgreich: Er liefert frisch geschnittene Früchte für Unternehmen und Einrichtungen in und um Sigmaringen. „Mit dem Umzug in die Stadt geht ein Traum für mich in Erfüllung“, wird Andrés Negreros-Abril in der Mitteilung zitiert.

Die Überlegung, mit seinem Laden in die Innenstadt umzuziehen, treibt Andrés Negreros-Abril schon länger um. Konkret wurde das Vorhaben dann im Gespräch mit dem Wirtschaftsförderer Alejandro Palacios-Tovar, über den die Vermittlung zum Lokal neben dem ehemaligen „Optik am Schloss“ lief. Das Lokal entspricht für die Nutzung durch „Andys Früchte“ den Anforderungen der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Sigmaringen, daher fallen bei dieser Immobilie keine Umbaumaßnahmen an, teilt die Wirtschaftsförderung weiter mit. Einem Einzug von „Andys Früchte“ ab Mitte Januar steht somit nichts mehr im Weg. „Ich freue mich sehr, mit Andys Früchte ein innovatives und frisches Konzept zur weiteren Belebung der Innenstadt zu bekommen“, sagt der Wirtschaftsförderer Palacios-Tovar laut der Mitteilung.