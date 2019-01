„Andys Früchte“: Neue Lage erweist sich als Glücksfall

Andrés Negreros hat in dieser Woche seinen neuen Laden in der Fürst-Wilhelm-Straße 26 bezogen. Zuvor war der gebürtige Guatemalteke mit „Andys Früchte“ in der Mühlbergstraße angesiedelt. „Es kommt bereits jetzt deutlich mehr Laufkundschaft“, sagt der fröhliche Geschäftsmann. Ständig geht die Tür auf – Kunden kaufen Smoothies, Obstsalate, frisches Obst und Gemüse oder trinken einen Kaffee. Andrés Negreros kennt sie fast alle beim Namen.

Die Schüler der gewerblichen Schulen kämen ihm trotz der neuen Lage in der Innenstadt nicht abhanden: „Jetzt müssen sie sich nicht mehr zwischen Kebab und mir entscheiden“, sagt Andrés Negreros lachend. Er spricht davon, bald einen Mitarbeiter einzustellen.

Hinter „Andys Früchte“ verbirgt sich eine ganze Philosophie: Verkauft werden regionale und saisonale Produkte wie Honig aus Bingen, Nudeln aus Jungnau oder Eierlikör aus Engelswies oder fair gehandelter Kaffee aus einer Ravensburger Rösterei, in der Menschen mit Behinderung arbeiten. Wer einen Smoothie oder Obstsalat zum Mitnehmen will, muss sich entweder ein Einmachglas oder Fläschchen mitbringen oder 50 Cent Pfand fürs Leihgefäß bezahlen. Auf Plastik will Andrés Negreros bald komplett verzichten. Wünschenswert fände der Betreiber auch, seinen Laden allmählich zum Unverpackt-Laden umzubauen, doch noch scheitert es an den teuren Lebensmittel-Spendern. Auf Bestellung bietet „Andy“ auch einen Mittagstisch an. Außerdem will Negreros soziale Projekte fördern und etwa mit Theaterkooperationen, Bingo-Nachmittagen oder Nähkursen einen Treffpunkt schaffen.