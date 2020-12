Andreas Schmauder im Kreis der besten Friseure Deutschlands

Andreas Schmauder ist kürzlich bei der Generalversammlung der Intercoiffure in die Vereinigung der Elitecoiffeure aufgenommen worden. Der Intercoiffure-Stern signalisiert den Kunden, dass in den Mitgliedsbetrieben auf einem besonders hohen Niveau gearbeitet wird. Die Intercoiffure Vereinigung hat weltweit mehr als 3000 Mitglieder in 55 Ländern. In Deutschland sind es über 300 hervorragende Unternehmen. Hohe Qualität und menschliche Integrität sind dabei die entscheidenden Kriterien. Daher sind Empfehlungen meist die Ursache für die Aufnahme. „Die Aufnahme bei Intercoiffure ist eine Bestätigung unseres bisherigen Handelns und der getroffenen Entscheidungen. Darüber hinaus identifizieren wir uns aber auch zu hundert Prozent mit den Ideen und Zielen der Intercoiffure, die mit dem Beschluss verabschiedet wurden. Gemeinsam kämpfen wir für eine angemessene Vergütung und für ein besseres Image der Friseurbranche in der Öffentlichkeit“, sagt er.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist es Intercoiffure Deutschland nicht möglich, die Neuaufnahmen in diesem Jahr persönlich durchzuführen. Andreas Schmauder ist seit 24 Jahren mit dem Salon haarprojekt Andreas Schmauder selbstständig und beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter.