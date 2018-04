Andreas Binder wird neuer Chef der Landeserstaufnahmestelle

Die LEA bekommt einen neuen Chef: Andreas Binder, schon seit Anfang des Jahres im Leitungsteam der LEA tätigt, folgt dem bisherigen LEA-Chef Fabian Heilmann im Amt, der ins Regierungspräsidium nach Tübingen wechselt.

Für den 60-Jährigen aus Albstadt ist der Job keine Premiere: Er hat 2017 bereits die Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten geleitet und diese abgewickelt, als der Vertrag des Landes dort schließlich auslief. In Sigmaringen will Binder „erstmal schauen“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ – bringt aber auch Ideen aus Meßstetten mit. Dort hatte er unter anderem einen Ältestenrat unter den Flüchtlingen initiiert, dessen Mitglieder auch regeln für das gemeinsame zusammenleben aufstellen sollen. Ein solches Gremium will Binder auch in Sigmaringen ins Leben rufen. Außerdem kündigt er an, dass die Infoveranstaltungen für neu angekommene LEA-bewohner künftig häufiger stattfinden sollen. Binder ist in seinem neuen Amt der Chef von rund 200 hauptamtlichen Mitarbeitern der LEA.