Anbau des Krankenhauses beginnt im Frühjahr

Der knapp 100 Millionen Euro teure Krankenhausanbau in Sigmaringen soll im kommenden Frühjahr beginnen. Dies kündigten die Geschäftsführer in einer Sitzung des Kreistags am Montag an. Zwei vorgezogene Bauarbeiten sollen bereits Ende März fertiggestellt sein: das Parkhaus mit rund 320 Plätzen und eine onkologische Tagesklinik. Beide Anbauten werden in Systembauweise erstellt, sonst hätte für den Bau ein längerer Zeitraum veranschlagt werden müssen.

In den Vorträgen vor dem Kreistag waren die beiden Geschäftsführer bemüht, die SRH-Kliniken in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen. Die gezeigten Schaubilder sollten den Eindruck vermitteln, dass in den Kliniken alles rund läuft. Seit dem Einstieg der Heidelberger Stiftung SRH als Mehrheitsgesellschafter im Jahr 2014 ginge es mit den drei Krankenhäusern steil bergauf, so ihr Tenor.

Steigende Fallzahlen, steigende Geburtenzahlen besonders am Standort Bad Saulgau und mehr schwerwiegend erkrankte Patienten – das war die Botschaft, die den Kreisräten vermittelt wurde. Ganz am Ende der Präsentation stellte Melanie Zeitler-Dauner, die Geschäftsführerin der Sigmaringer Kliniken, das Betriebsergebnis vor. Seit dem Jahr 2013 sei es nach oben gegangen – von einem Minus in Höhe von 3,4 Millionen Euro auf ein Plus in Höhe von knapp 750 000 Euro im vergangenen Jahr.

Landrätin realtiviert die vorgestellten Zahlen

Diese Botschaft wollte Landrätin Stefanie Bürkle so nicht stehen lassen. „Das Ergebnis im Jahr 2013 wurde durch eine einmalige Abschreibung verursacht“, sagte sie zur Relativierung. Was die Geschäftsführerin nicht näher ausführte: Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte sich der Gewinn: von 1,3 auf die oben genannten 0,75 Millionen Euro.

Immer wieder wurde in der Sitzung kritisch nachgefragt: Kreisrat Johannes Kretschmann (Grüne) sprach von einem „mulmigen Gefühl“, das er mit der Finanzierung habe. Ziel ist, die 98 Millionen Euro teuren Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Knapp die Hälfte soll das Land zuschießen. Zins und Tilgung für rund 50 Millionen Euro muss das Krankenhaus selbst tragen.

Der für alle Kliniken des SRH-Konzerns verantwortliche Geschäftsführer Werner Stalla sagte dazu in der Sitzung: „Ich gehe davon aus, dass die Finanzierung gewährleistet werden kann.“

Um die Wirtschaftlichkeit der drei Krankenhäuser zu verbessern, wurden Maßnahmen definiert, die jetzt Stück für Stück umgesetzt werden sollen. So sollen ein Medizin-Controlling eingeführt werden und die Zahl der Beatmungsplätze erhöht werden, um zwei Beispiele zu nennen. Diese Überwachung dieser Pläne sei auch die Aufgabe des Aufsichtsrates, sagte die Landrätin, die das Kontrollgremium führt.

Auf die Nachfrage eines Kreisrates, ob für die zusätzlich behandelten Patienten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt würden, sagte Aufsichtsratschefin Bürkle: Dies sei nicht immer nötig. „Die Aufgabe ist auch, die Wirtschaftslichkeit über Synergien zu verbessern.“ Zu personellen Kennzahlen äußerten sich die Klinik-Chefs mit Verweis auf die öffentliche Sitzung nicht.

Sobald das Parkhaus zur Verfügung steht, können die bestehenden Plätze weichen. An dieser Stelle wird neu gebaut: In dem sechsstöckigen Gebäude sollen die neuen Operationssäle, die Zentralsterilisation, die zentrale Notaufnahme, vier Stationen mit 152 Betten und die Verwaltung unterkommen.

Aktuell arbeiten die Architekten an der Ausführungsplanung. Die ersten Auschreibungen werden demnächst erfolgen. Der eigentliche Baubeginn ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Drei Jahre später, im Frühjahr 2022, ist die Fertigstellung geplant. Im Anschluss ist der Umbau des Nord- und Ostflügels des bestehenden Gebäudes an der Reihe. Hier sollen unter anderem die neue Intensivstation und die Urologie sowie die Innere Medizin mit Herzkatheterlabor unterkommen. Der dritte Bauabschnitt, der den Süd- und Westteil abdeckt, ist noch nicht terminiert. Laut einer Schätzung soll dieser Abschnitt circa weitere 35 Millionen Euro kosten.

Parkgebühren sind noch nicht beschlossen

Die Entscheidung über die Parkgebühren, die im Parkhaus und auf den Parkplätzen der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf erhoben werden sollen, wollen die Gesellschafter in ihrer Dezember-Sitzung treffen, kündigte Landrätin Bürkle an. Die Parkgebühren sollen für alle drei Standorte gelten.