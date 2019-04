An Parkinson erkrankt: Erster Beigeordneter geht an die Öffentlichkeit

Lange hat Bernt Aßfalg mit sich gerungen, nun macht er seine Krankheit öffentlich: Der zweite Mann im Sigmaringer Rathaus ist an Parkinson erkrankt. Vor fünf Jahren erhielt der Erste Beigeordnete der Stadt Sigmaringen die Diagnose. Menschen, die mit ihm zu tun hatten, ahnten schon länger, dass etwas nicht stimmt. Das Sprechen fällt dem 57-Jährigen mitunter schwer. In den vergangenen Tagen ist Aßfalg im Rathaus von Büro zu Büro gegangen, um es seinen Mitarbeitern zu sagen. Im Gespräch mit Michael Hescheler spricht er über die Krankheit und die Folgen.

Herr Aßfalg, seit ein paar Tagen sprechen Sie über Ihre Krankheit. Wie fallen die Reaktionen aus?

Komplett positiv – die Menschen sind froh, dass sie endlich wissen, was Sache ist. Ich habe gemerkt, dass viele sich im beruflichen wie im privaten Bereich unsicher waren, sich zusehends schwerer taten, mit mir in Kontakt zu treten. Im Nachhinein muss ich sagen: Ich habe meiner Umgebung zu wenig zugetraut.

Warum haben Sie sich entschieden, jetzt mit Ihrer Krankheit offen umzugehen?

Um den vielen Gerüchten den Boden zu nehmen und um die Situation zu entspannen. Ich habe gemerkt, dass sich die Leute zusehends schwerer taten, mit mir in Kontakt zu treten.

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr haben Sie die Kandidatenvorstellung der Stadt in der Stadthalle moderiert. Bürger im Publikum haben über Gemurmel oder andere Bekundungen ihren Unmut geäußert, weil Sie schwer zu verstehen waren. Wie kam das bei Ihnen an?

Das sind bittere Lektionen in so einem Prozess. Direkt haben mich wenige Leute darauf angesprochen. Den anderen kann ich nicht böse sein, weil es mein Fehler war, diese Veranstaltung zu leiten. Ich habe das unterschätzt.

Sie sind ein Mensch, der auch über sich selbst lachen kann. Als Sie nicht verstanden wurden und Menschen Sie darauf angesprochen haben, sagten Sie, Sie wüssten, dass Sie nuscheln würden. Wie ist Ihre Aussprache zu erklären?

Ich habe kein Körpergefühl mehr für die Lautstärke meiner Aussprache und kann sie deshalb nur schwer steuern. Mit wöchentlicher logopädischer Therapie und über ein Computerprogramm übe ich das laute Sprechen und entwickle so wieder ein Körpergefühl. Das ist sehr übungsintensiv, aber so kann ich das Sprechen stabilisieren. Ich bin zuversichtlich und dies wurde mir auch von fachlicher Seite bestätigt, dass sogar eine Verbesserung möglich ist.

Welche Einschränkungen bringt die Krankheit für Ihre Arbeit mit?

Ich bin voll dienstfähig. Seit der Diagnose war ich mit Ausnahme einer 15-tägigen ambulanten Reha keinen Tag krank. Meine Arbeit ist gut für meine geistige Beweglichkeit. Grußworttauglich bin ich nicht mehr. Diese versuche ich zu vermeiden. Da bin ich froh, dass der Bürgermeister und seine ehrenamtlichen Stellvertreter mir das abnehmen.

Seit wann weiß Bürgermeister Ehm von Ihrer Krankheit?

Er weiß es schon länger, den Gemeinderat habe ich vor ein paar Tagen informiert.

Wie erhielten Sie die Diagnose?

Ich war vor fünf Jahren beim Hausarzt, weil er mich wegen meines Tennisarms behandelte. Der Arzt überwies mich an den Neurologen, von dem ich die Diagnose bekam. Zwei Unikliniken haben sie später bestätigt.

Wie lange haben Sie mit sich gerungen?

Ich habe einen Monat darauf gewartet, dass mich jemand zwickt und mich aus diesem Albtraum weckt. Sie müssen wissen, dass ich in der Anfangszeit so gut wie nichts gespürt habe. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass es so ist, aber ich akzeptiere nicht die Folgen der Krankheit.

Was unternehmen Sie, um die Krankheit beherrschbar zu machen?

Neben dem Sprachtraining und wöchentlicher Physiotherapie trainiere ich schwerpunktmäßig die sogenannte Aufrichtmuskulatur. Neben regelmäßigen Sportstudio-Besuchen versuche ich mich zu bewegen, wo’s geht. Ich gehe alle drei Monate zur Kontrolle zum Neurologen.Meine Krankheit habe ich akzeptiert, damit kann man leben. Obwohl ich weiß, dass es unterschiedliche Verläufe gibt, können viele, an Parkinson Erkrankte, sehr lange eine hohe Lebensqualität erhalten.

Holen Sie sich Rat bei Gleichgesinnten?

Da habe ich bisher nichts unternommen. Das ist sicher in der Zukunft eine Option. Momentan ist es auch schlicht ein bisschen ein Zeitproblem.

Wie lange wollen Sie weiterarbeiten?

Ich bin jetzt noch für sechs Jahre gewählt und ich arbeite noch sehr gerne – es tut mir gut. Ich bin mir der Verantwortung in meiner Position sehr bewusst. Ich fühle mich gut, werde mich aber sehr genau beobachten. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin den Aufgaben nicht mehr gewachsen, klebe ich nicht an meinem Stuhl. Wenn das mit dem Sprechen nicht wäre, würde man im Grunde fast nichts merken. Vorher haben sich viele Menschen wegen meiner Aussprache unbewusst zurückgehalten. Jetzt, wo sie Bescheid wissen, denke ich, wird es für alle Beteiligten einfacher.

Gibt es Hilfsmittel, die Sie bei der Büroarbeit unterstützen?

Wir testen derzeit an mehreren Stellen im Haus eine Technik, mit der man dem Computer Mails und Briefe diktieren kann. Diese Technik hilft auch mir, wenn ich mich bei der Aussprache konzentriere, versteht mich der Computer zu 90 Prozent. Wenn nicht, kommen interessante Wörter heraus.