Mit Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Dezember bietet das Bezirkskantorat Sigmaringen auch wieder eine Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker an. Die im Normalfall drei Jahre dauernde Ausbildung endet mit der C-Prüfung in den Fächern Orgel und Chorleitung. Zusätzlich wird auch ein Ausbildungsgang zur Kinderchorleitung angeboten. Positiv an diesen Kursen ist nicht nur, dass sie zeitlich und finanziell gut nebenher zu bewältigen sind, sondern auch, dass sie tiefgründige Einblicke in die Sphären der Kirchenmusik geben und dabei auch noch die eigene Persönlichkeit stärken können, erklärt Bezirkskantor Bruno Hamm

Der demografische Wandel und die damit verbundenen allgemein rückläufigen Zahlen an Nachwuchs gehen auch an der Kirche nicht spurlos vorbei. Einen Mangel speziell an Organisten und Chorleitern gibt es jedoch laut Bezirkskantor Bruno Hamm nicht. „Mangel ist ein hartes Wort und wäre hier unzutreffend. Wir haben keine üppige Personaldecke, aber mit dem Bestand können wir gut arbeiten“, so seine Einschätzung. In der Vergangenheit gab es aus seiner Sicht nur eine längere Durststrecke, als ein Chor zirka sechs Monate ohne Chorleiter auskommen musste. Wichtig ist es Hamm und der Erzdiözese daher, dranzubleiben und beständig auszubilden, dass alles wie bisher gut weiterlaufe und sozusagen „im Fluss bleibe“.

Umso mehr freut es den Bezirkskantor, dass in diesem Jahr bereits acht Bewerbungen für die C-Ausbildung auf seinem Schreibtisch im Fidelishaus liegen. In den vergangenen Jahren war die Resonanz eher verhalten. „Wünschenswert wären mindestens fünf bis sechs Auszubildende pro Jahr, aber wir würden uns natürlich auch über 15 und mehr freuen“, so Hamm.

Eignungstest mit Klavierspiel und Gesang

Die Eingangsvoraussetzungen, die potenzielle Bewerber mitbringen sollten: Fundierte Klavierkenntnisse, eine Affinität zur Chormusik und ein grundlegendes Interesse an Kirchenmusik. Eine Vorausbildung ist nicht erforderlich. Hausfrauen oder Schüler können die Ausbildung genauso absolvieren wie Akademiker, das Einstiegsalter liegt bei 15 Jahren. Ein Eignungstest findet im Vorfeld statt, Klavier- oder Orgelspiel sowie ein Lied aus dem Gesangsbuch sind grundsätzlich gefordert.

Die C-Ausbildung sei begleitend zu Schule oder Beruf zu bewältigen. „Die Hälfte unserer Auszubildenden sind Schüler und Studenten oder andere Berufstätige“, berichtet der Bezirkskantor. Der zeitliche Aufwand während der dreijährigen Ausbildung liegt einmal pro Woche bei 45 Minuten Orgelunterricht und 14-tägig bei zwei Zeitstunden theoretischem Unterricht. Den Orgelunterricht übernehmen Kantorin Dina Trost und Kantor Mario Peters, die Theorie vermittelt Bruno Hamm selbst. Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr einen einwöchigen Intensivkurs. In der ersten Januarwoche geht es auf die Reichenau, in der ersten Sommerferienwoche nach Tauberbischofsheim. Eine Light-Version zur C-Ausbildung wird auch angeboten, das heißt, es ist eine Ausbildung nur auf Orgel- oder Chorleitungsunterricht getrennt möglich.

Da die Ausbildungen stark von der Erzdiözese Freiburg gefördert werden, belaufen sich die monatlichen Kosten beim C-Kurs auf 43 Euro, bei der Light-Version auf 33 Euro und bei der Ausbildung zum Kinderchorleiter auf 38 Euro.

Begeisterung bei den Kindern wecken

Der Fächerkanon in der C-Ausbildung ist umfangreich, aber überschaubar, neben den beiden Hauptfächern Orgelspiel und Chorleitung stehen unter anderem Liturgik, Singen und Sprechen, Tonsatz, Gehörbildung oder Musikgeschichte auf dem Lehrplan. Bei der Ausbildung zum Kinderchorleiter variiert der Fächerkanon, er ist weniger umfangreich und spezifisch auf die Kinder, deren Stimmbildung und die Begeisterung für den Gesang ausgelegt. „Eigentlich sollte und will jedes Kind singen, es ist so etwas Schönes und Wertvolles, nur leider geht es langsam verloren“, bemerkt Bruno Hamm.

Und er freut sich schon auf die neuen Eleven, die künftig in den Dienst der Kirchenmusik treten möchten.