An der Werkbank wird Deutsch gelernt

Mustapha, Rashed, Nouh und Mohamad sind aus dem Team der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Integrationsgesellschaft (gBIG) Jungnau nicht mehr wegzudenken. Jeden Morgen kommen die vier Teilnehmer zuverlässig nach Jungnau um am Projekt „Nütze die Zeit“ teilzunehmen. Sie haben zwischenzeitlich gelernt, sicher mit den Werkzeugen in der Schreinerei umzugehen, auch die Handhabung mit verschiedenen Maschinen, zum Beispiel Bandsäge- oder Schleifmaschine, ist ihnen nun vertraut.

Andere Projektteilnehmer kommen unregelmäßiger, da sie aufgrund der Erlebnisse in ihrem Heimatland oder auf der Flucht eine instabile psychische Verfassung oder eine angeschlagene Gesundheit haben.

Seit August 2021 wurden schon viele kleinere und größere Projekte in Einzel- oder Gruppenarbeit verwirklicht. Zum Beispiel wurden kleine Klappstühle angefertigt mit dazu passenden kleinen Tischchen, teilweise sogar mit Intarsienarbeiten als Tischfläche. Jeder Teilnehmer hat einen Küchenrollenhalter gefertigt. Eine Sitzbank für mehrere Personen ziert den Außenbereich. Mühle- und Schachspiele wurden in mühevoller und manchmal nervenzehrender Kleinarbeit fertig gestellt. Umso stolzer waren die Teilnehmer dann, als die Intarsienarbeiten fertig waren. Durch die Fertigstellung dieser Aufgaben üben die Projektteilnehmer grundlegende Techniken des Schreinerhandwerks sowie den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen in der Werkstatt.

Bei der Restauration von Stühlen haben die vier auch tatkräftig mitgeholfen. Jeder einzelne Stuhl musste auseinandergenommen werden. Jede einzelne Latte der Rückenlehnen und Sitzflächen kontrolliert, geschliffen und gestrichen werden. Die Stahlgestelle der Stühle wurden gesäubert und abgebürstet. Kaputte Latten wurden ersetzt und am Schluss das Ganze wieder zu einem Stuhl zusammengeschraubt. Hier üben die Flüchtlinge genaues Hinschauen, sauberes Arbeiten und Durchhaltevermögen auch bei „langweiligen“ Arbeiten, berichtet die gBIG in einem Schreiben.

Mit Freude können die Anwesenden feststellen, dass sich durch die tägliche Arbeit in der Werkstatt der Wortschatz der Projektteilnehmer erweitert und vertieft. Doch nicht nur in der Werkstatt wird Deutsch gelernt. Die Geflüchteten werden zweimal wöchentlich von der ehrenamtlichen Kraft Edith Pfleghaar unterrichtet. Der so gelernte Wortschatz sowie die Grammatik werden mit Spielen und bei gemeinsamen Spaziergängen vertieft. Lernen auf diese Weise macht Spaß und es gibt oft einen Grund zum Lachen.

Das sehr niederschwellige Projekt „Nütze die Zeit" wird bis Ende 2022 vom ESF (Europäischer Sozialfonds) im Rahmen der REACT_EU-Initiative finanziert. Mit der REACT_EU-Initiative stellt die Europäische Union zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern. Sie sollen zu einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft beitragen und eine Brücke zur Förderperiode 2021 bis 2027 bilden. Die REACT-EU-Mittel werden im Rahmen der laufenden Strukturfonds-Programme in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. Die Mittelvergabe läuft lokal über das Landratsamt Sigmaringen.