Am Samtag findet die Sigmaringer Musiknacht statt

Am Samstag, 16. Juni, findet die Sigmaringer Musiknacht statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, los geht es um 21 Uhr.

Im Café Astral spielt die Band Los Chicos Salsa, lateinamerikanische Musik und Merengue. Im Eichamt spielt „Vernissage Musik“ Pop, Rock und Evergreens. Maurizio La Torre bietet im „La Vie“ Hip Hop, Latin House, Electro – der Eintritt ist auch ohne Bändel möglich (Abendkasse: drei Euro). Im Theater Café spielen Jiggle and the Hairstylers – dabei steht Rock ’n’ Roll auf dem Programm. Im Zoller Journal treten Raising Crown mit Party-Rockmusik auf. Die Abschlusspart findet im Alfons X statt und geht bis 5 Uhr morgens. Im Vorverkauf (bei allen teilnehmenden Locations) kosten die Karten sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Abonnenten der „Schwäbischen Zeitung“ erhalten gegen Vorzeigen der Abokarte im Vorverkauf zwei Euro Nachlass auf die Karte.