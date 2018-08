Am Samstag wird von 8 bis 18 Uhr gefeilscht

Der Innenstadt-Flohmarkt findet am kommenden Samstag, 25. August, von 8 bis 18 Uhr statt. Besucher können an mehr als 200 Ständen feilschen und kaufen. Neu in diesem Jahr: Die Flohmarktfläche hat sich vergrößert. Auch an der Donaustraße können Händler ihre Sachen anbieten. Dort sind neben den allgemeinen Ständen auch ein Blumenmarkt und ein zweiter Bereich für Kinder vorgesehen. Wie in der Apothekergasse können auch hier kleine Flohmarktbesucher ihre Spielsachen, Kuscheltiere, Bücher, CDs und DVDs ohne Standgebühr verkaufen.

Der neu gegründete Verein „Freunde und Förderer des HGV – Die Stadtinitiative Sigmaringen“ organisiert ab diesem Jahr den Flohmarkt unter der Schirmherrschaft der Stadt (wir berichteten).

Während viele Händler schon ab den frühen Morgenstunden – um fünf Uhr ist Startschuss – ihren Stand bewachen, findet der traditionelle Fassanstich mit Freibierausgabe um 10.30 Uhr am Rathausbrunnen statt. „Wir freuen uns sehr, dass Marcus Ehm zugesagt hat, seine erste offizielle Amtshandlung als Bürgermeister der Stadt Sigmaringen mit der Eröffnung des Flohmarkts und dem Fassanstich zu begehen“, teilt der Verein mit.

Die Einbeziehung der gesamten Innenstadt ermöglicht ein weitläufiges und zusammenhängendes Areal und bietet ein besonderes Flair für Besucher. Musikalisch umrahmt wird das bunte Treiben wie jedes Jahr von der Stadtkapelle Scheer, auch Straßenmusiker sind willkommen. Die Bewirtung wird vom Skiclub Sigmaringen sowie von weiteren Verpflegungsständen übernommen. Bereits ab 8 Uhr können Besucher auf Schnäppchensuche gehen. Kurzentschlossene Händler können auch ab 5 Uhr morgens noch zum Infostand am Leopoldplatz (Ecke Landesbank) kommen und haben noch gute Chancen auf einen Stand-Platz. Parkmöglichkeiten findet man im Parkhaus Prinzengarten, in der Bahnhofstraße, in der Karlstraße, beim Autohaus Zimmermann, bei der Feuerwehr sowie auf dem Festplatz bei der Stadthalle. Die Markierungen für die Stände bringt der HGV übrigens in diesem Jahr mit Kreidespray an. „Wir hoffen, das hält, bis Samstag“, sagt Christine Lehmann, Geschäftsstellenleiterin des HGV. „Das Kreidespray wird jedenfalls besser zu entfernen sein, als die Sprühfarbe vom Vorjahr.“

Info: Die Stadt weist auf die eingeschränkte Zufahrt- und Parkmöglichkeiten für Anwohner hin. „Die durch die notwendigen Straßensperrungen betroffenen Anwohner werden am Samstag von 5 Uhr bis etwa 18 Uhr nicht zu ihrem Gebäude oder Stellplatz im Marktbereich fahren oder dort parken können. In die Strohdorfer Straße wird in diesem Zeitraum keine Zu- oder Ausfahrt möglich sein“, heißt es vonseiten des Rathauses. Eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge bleibe erhalten. Aufgrund des Flohmarktes wird der Wochenmarkt am Samstag auf den Leopoldplatz verlegt. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Während des Flohmarktes könne die zentrale Umstiegsstelle des Stadtbusbetriebes am Leopoldplatz nicht bedient werden. Aus diesem Grund werden die zentralen Umstiegspunkte des Stadtverkehrs vom Leopoldplatz in den Bereich Donau-/Burgstraße verlegt. „ Die Haltestelle Leopoldplatz kann von den Linien 101 (SIG – Oberschmeien) und die Linie 102 (SIG – Meßkirch – Wald und Pfullendorf) in beide Fahrtrichtungen nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind Bahnhof Sigmaringen und Haltestelle Donau“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverkehrsbetriebs. Infos unter Telefon 07571/74 74 74 74.