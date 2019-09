Am Klinikum wächst ein Klanggarten heran

Der Grundstein für den Klanggarten am SRH-Klinikum Sigmaringen ist gelegt. Am Dienstagvormittag wurde das erste von zehn Instrumenten zwischen den Klinik-Gebäuden unter freiem Himmel eingeweiht. „Ich freue mich sehr, das erste Instrument zu enthüllen“ sagte Klinik-Geschäftsführerin Melanie Zeitler-Dauner gleich zu Beginn der kleinen Feier, bei der der kürzlich gegründete Mitarbeiterchor mitwirkte und zum Auftakt „Sailing“ von Rod Stewart sang. Der neu angelegte Klanggarten soll laut Zeitler-Dauner Patienten in verschiedenen Situationen helfen. Denn „das Spielen fördert Freude, bringt Ruhe und man kann sich dabei ablenken“, so die Geschäftsführerin, die anschließend das sorgfältig von Verpackungsmaterial und einem rotes Tuch umschlungene Aerophon enthüllte. Beim nachfolgenden Praxistest stellte Dr. Szabolcs Szappanos, Standortleiter der Strahlentherapie, lachend fest dass er über ein „natürliches Antitalent“ verfügt. Seine Abteilung zeigt sich verantwortlich für die Spende des ersten Instruments.

Die Idee des Klanggartens geht auf Dr. Frank-Thomas Bopp, Leiter des Fachbereichs Psychiatrie und Psychotherapie, zurück. Der Mediziner sagt: „Die Musiktherapie gehört bei uns zur Grundausstattung und ich bin froh, dass wir mit Herrn Steegmaier hier einen guten Spezialisten haben“. Laut Bopp ist Musik als Therapieform dafür geeignet, einen nonverbalen Zugang zu Gefühlen zu schaffen und findet hauptsächlich bei Patienten mit Depressionen und Anpassungsstörungen Anwendung. Das nächste Instrument wird Ende Oktober am Tag der Onkologie am Klinikum enthüllt und eingeweiht.