Am Ende gibt es sogar drei Gewinner

Zur zweiten Auflage des Poetry-Slams hat die „Schwäbische Zeitung“ am Samstagabend ins Bootshaus eingeladen. Vor ausverkauftem Haus nahmen fünf junge Leute im Alter zwischen 22 und 32 Jahren die anspruchsvolle Wortschlacht an und „slamten“ zwei Stunden lang wortgewandt zu Themen wie Liebe, Angst, Hass oder Hoffnung. Am Ende des Abends gab es nicht nur einen, sondern gleich mehrere Sieger, wusste doch jeder auf seine ganz eigene Art das Publikum zu überzeugen und zu begeistern.

Außer Konkurrenz, aber ein weiterer Gewinner des Abends war Moderator Marvin Suckut. Charmant, schlagfertig und sehr unterhaltsam führte er durchs Programm, erklärte den Ablauf und die drei goldenen Regeln des Poetry-Slams: Die Texte sind selbstverfasst, das Zeitlimit des Vortrags liegt bei maximal sechseinhalb Minuten und Hilfsmittel oder Requisiten sind nicht erlaubt. Die Bewertung der einzelnen Vorträge erfolgte über anschwellenden Applaus der Zuhörer. „Wir denken uns die Skala von eins bis zehn, während die eins doch sehr verhalten klingt, dürfen Sie bei der zehn gern vor Begeisterung Ihrem Nachbarn auf die Glatze schlagen“, gab Suckut gutgemeinte Tipps ans Publikum. Zur Einstimmung brachte der Profi-Slammer selbst einen Vortrag zur Ästhetik mit ein, entstanden aus „zehn Semestern erfolglosen Studiums der Philosophie“.

Den Auftakt des modernen Dichterwettstreits, so die Übersetzung von Poetry-Slam, gab Nik Salsflausen aus Esslingen mit seinem humorvollen Junggesellenabschied und dem nicht ganz so glücklich wirkenden Protagonisten Björn. Auch die zweite Darbietung von Hank M. Flemming, einem gebürtigen Erzgebirgler, der mittlerweile in Tübingen lebt, zielte wortgewandt auf das Zwerchfell der Zuhörer. Selbstironisch gab Flemming Einblick in die Familienplanung mit Oma, die ihm „ob seines Äußeren bescheinigte, dass Tageslicht nicht sein Freund sei“. Auch brauche er keine Kondome, er sei Sachse und verhüte mit seinem Dialekt. Flemming wirkte spitzbübisch, fast knabenhaft hinter seiner Nickelbrille, entpuppte sich aber mit 32 Jahren als ältester Teilnehmer und – zu aller Erstaunen – mit einem Doktortitel im Ärmel.

Sehr tiefsinnige, beim ersten Zuhören gar nicht voll zu erfassende Lyrik, brachte Laura Gommel, einzige weibliche und jüngste Akteurin des Abends, zu Gehör. Gefühlvoll und mit sanfter Stimme rüttelte die 21-Jährige am tristen Alltag der Erwachsenenwelt, in dem viele nicht merkten, „wie tief sie im Treibsand des Lebens versunken sind“.

Motten fliegen ins Licht

Über Liebe und Schmerz rappte in Reimform Marcel Siedersberger, ein Wiederholungstäter mit Heimvorteil. Der Sigmaringer stand bereits beim ersten Poetry-Slam im Bootshaus auf der Bühne. „Wir flogen zusammen wie Motten ins Licht, wir dachten, wir könnten fliegen, doch wir können es nicht“, so eine Passage aus seinem Rapp-Lyrik-Gedicht über sein gebrochenes Herz.

Als letzter der fünf Slammer parodierte der gebürtige Grazer Yannick Steinkellner, der mittlerweile in Bochum lebt, euphorisch als Sportkommentator über den österreichischen Skirennfahrer Marcel Hirscher. Einfach nur genial überzogen und amüsant wusste Steinkellner Adonis-Muskeln und Nationalstolz hervorzuheben. Mit diesem Abfahrtslauf fuhr er auch sogleich ins Finale, die verbliebenen vier Kandidaten absolvierten Runde zwei. Mit einer „Ode an die Freundschaft“, emotionaler Liebes-Lyrik an den Opa, gesellschaftskritischen Worten im Umgang mit Frauen und Ausländern, einem Kleinkind beim „Popo ausputzen“, dem „Säugling im eigenen Darm“ oder einem Appell an das Selbstvertrauen, „etwas gern zu tun, verlangt nicht dabei zu glänzen“ – die Themenpalette des Abends war gewaltig, der rhetorische Wettstreit kurzweilig und überzeugend. Am Ende gab es drei Sieger, die sich Sekt und Süßigkeiten teilten.

Jenny und Thomas Blender aus Sigmaringen zeigten sich begeistert. „Es war super und unsere Favoriten waren auch unter den Siegern. Wir hätten auch gern den Moderator mitgewählt“, so ihr Fazit. Drei Damen aus Ilmensee waren ebenfalls voll des Lobes. „Es war ein schöner Abend, wir haben schon einige Poerty-Slams besucht, wir kommen garantiert wieder“, waren sie sich einig.