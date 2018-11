Am Bürgerhaus steht jetzt eine Baumbank

Die Mitglieder des Theater- und Fasnachtsvereins Gutenstein haben mit Schreinermeister Christoph Stehle dem Ort bei einem Stehempfang am Bürgerhaus eine Baumbank übergeben. Der Verein habe dem Ort etwas Gutes tun wollen und 1700 Euro für die Sitzgelegenheit gespendet, so Vorsitzende Heidi Rzepka, damit die Möglichkeit bestehe, sich an diesem schönen Kastanienbaum auszuruhen und zu verweilen.

Mit Christoph Stehle hat der Verein einen Fachmann gefunden, der sich dieser nicht ganz einfachen Aufgabe stellte, zumal es die erste Baumbank war, die der Schreiner zimmerte. Er hatte sich für ein Achteck mit Lehne aus massivem Eichen- und Roteichenholz entschieden, wofür er viele Arbeitsstunden aufwenden musste. Es gebe nur verdeckte Zapfenverbindungen, wasserfest verleimt, um die 150 Stück, informierte er. Er freue sich, mit diesem interessanten Auftrag dem ORT als Neubürger etwas geben zu können.

Bei Sekt und Häppchen wurde die neu geschaffene Bank an den Vertreter Gutensteins, Ortsvorsteher Peter Herr, übergeben. Dieser freute sich riesig über die wunderbare Ruhebank und hob das Engagement des Vereins und des Schreiners hervor. Das Bauamt werde noch für die Umrandung und einen guten Stand sorgen. Mit ihren guten Wünschen für die Bank und ihre Benutzer gab Rzepka der Hoffnung Ausdruck, dass die Bank Ruhesuchenden Rast bieten, ein Platz für Jung und Alt zum gegenseitigen Austausch sein werde und noch viele Jahre überdauern möge.