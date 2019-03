Urban Priol liefert in seinem Bühnenprogramm „gesternheutemorgen“ ein aktuelles Update des globalen Irrsinns – am Donnerstag, 11. April, gastiert der Kabarettist um 20 Uhr in der Sigmaringer Stadthalle. Knapp sieben Jahre lang präsentierte Priol in der Rolle des Klinikleiters die politische Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“ im ZDF. Auch heute noch kommentiert bissig und treffend die Verfehlungen der Mächtigen der Welt – wenn er sie schon nicht heilen kann. Im Interview spricht er mit Redakteurin Anna-Lena Janisch über seine persönlichen Personae non grata, sein Fable für Autos und was er mit der Hohenzollernstadt verbindet.

Herr Priol, welches Pensum an Nachrichten konsumieren Sie am Tag? Sie müssen ja immer top informiert sein.

Das geht mit dem Morgenmagazin um 7 Uhr los, dann wiederholt sich ja im Grunde alles. Anschließend lese ich Zeitung: Eine regionale, die „Taz“, die „Bild“ und die „Süddeutsche“ oder die „FAZ“. Da habe ich dann gleich ein Potpourri unterschiedlichster Darstellungen der Geschehnisse. Um 9 Uhr schalte ich Phoenix ein und lasse Bundestagsdebatten nebenher laufen. Um 12 Uhr habe ich dann eigentlich ein gutes Gesamtbild der Lage. Danach informiere ich mich meist noch online. Und dann schaue ich, was in mein Programm kommt, was wieder rausfliegt, und wie man es eindampfen kann.

Wird man da nicht verbittert oder zynisch, wenn man sich den ganzen Tag damit befasst, was im Land und auf der Welt schief läuft?

Ach, das hält mich frisch und meine Arbeit auch. Mein Programm erneuert sich dadurch laufend. Ich mache das ja zum Glück schon sehr lange. Am Anfang war’s schlimmer, als ich in meinem jugendlichen Sturm und Drang dachte, da machst du ein paar Witze über Kohl, und dann ist der Dicke weg. Aber das ging noch ganz lange. Bei Merkel ahnte ich, dass das Volk deren lullbräsiges Sedieren über viele Jahre hinnehmen würde.

Wurden Sie eigentlich mal zensiert, wie Gerhard Polt oder Dieter Hildebrandt?

Nein, ich hatte bei 3Sat und ZDF immer große Rückendeckung von den Programmdirektoren, wir durften uns austoben. Klar gab es Rückmeldungen und Kritik, aber das ist auch gut so.

Welcher Politiker bietet das größte Humorpotenzial?

Aktiven Humor weniger, aber das Potenzial, sich über sie lustig machen zu können, haben durch die Bank alle aus der CSU. Diese Voralpenwichtelpartei ist sich für keinen Blödsinn zu schade, das ist kaum zu toppen.

Bei welchen Politikern stellen sich Ihnen die Nackenhaare auf?

Alle von der AfD und bei allen, die versuchen, das Rad des Fortschritts zurückzudrehen, beispielsweise indem sie mit den Stichworten Abtreibung, Ausländer und Aufrüstung Stimmen generieren wollen – das haben wir doch schon oft erlebt im Laufe der Jahrzehnte. Jetzt will Russland Mittelstreckenraketen positionieren. Das hatten wir schon in den 80er-Jahren. Geschichte wiederholt sich eben doch. Da können wir gleich die alten Spruchbänder für Demos vom Dachboden holen. Nur die Sitzblockaden gehen nicht mehr, weil wir mittlerweile alle Rücken haben.

Worüber haben Sie sich diese Woche beim Nachrichtenschauen besonders geärgert?

Über Carsten Linnemanns Forderung einer Migrantenquote fürs Klassenzimmer, die natürlich gegen zahlreiche Gesetze verstößt. Und die verklärte Rede unserer Kanzlerin nach der Münchner Sicherheitskonferenz, als sie von einer neuen europäischen Militärkultur sprach – Kultur und Militär? Das schließt sich doch aus!

Haben Sie Angela Merkel schon mal getroffen?

Nein, das ist auch besser so für uns beide.

Wieso, würden Sie sie anschreien?

Nein, aber fragen, ob sie nicht selbst fassungslos darüber ist, wie sie das Volk seit 14 Jahren hinters Licht führt und ihren Heiligenstatus durch völliges Nichtstun erlangt hat. Sie soll mir mal die Erfolge ihrer Regierungszeit aufzählen. Ihren ratlosen Blick dabei würde ich gern ertragen.

Wie sieht das Deutschland nach „Mutti“ aus? Wer wird Kanzler?

Für die Medien steht ja eigentlich schon fest, Annegret Kramp-Karrenbauer tritt die Thronfolge an. Deutschland nach Merkel wird noch konservativer. Solange die Generation 75 plus wahlentscheidend ist, wird sich nichts ändern. Ich plädiere daher für ein Familienwahlrecht, das auch die Interessen der nachfolgenden Generationen vertritt, indem die Eltern eine Stimme für ihr Kind abgeben können. Es würde mich allein schon freuen, wenn über neue Gesellschaftsmodelle debattiert würde.

Welche Sätze von Politikern können Sie nicht mehr hören?

„Es geht um unser Land“, „das gefährdet Arbeitsplätze/die Konjunktur“ oder „wir müssen den Gürtel enger schnallen“...

„Dicke Bretter bohren“ finde ich auch schlimm.

Oh ja, am besten die vor dem eigenen Kopf.

Waren Sie schon mal in Sigmaringen?

Vor vielen Jahren, ja, dort habe ich meinen Fiat 500 gekauft. Leider bin ich auf der Autobahn liegen geblieben.

Dabei gibt es hier gar keine Autobahn...!?

... na, als ich dann mal auf einer war. Das war spannend und verbinde ich bis heute mit der Stadt. Und ich habe dort mal einer Freundin beim Tapezieren geholfen. Leider bin ich handwerklich nicht begabt. Ich wurde dann nicht mehr eingeladen.

War der Fiat 500 ein Fehlkauf?

Nein, da war nur eine kleine Reparatur nötig. Ich bin großer Autofan, Gerüchten zufolge war mein erstes Wort „Auto“. Mittlerweile habe ich nur noch eine kleine Halle voll Oltimer aus den 60-er und 70-er Jahren. Ich bin ein Freund davon, Dinge zu bewahren.

Wen oder was halten Sie für völlig überflüssig?

Influencer, Sternchen „innen“.

Das Sternchen halten Sie hingegen nicht für überflüssig?

Nein.