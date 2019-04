Alter Schlachthof hat neues Vorstandsteam

Bei den Ateliers im Alten Schlachthof gibt es einen neuen Vorstand: Gabriele Loges, Eckhard Froeschlind und Bernhard Maier werden künftig den Verein führen. Bei der Hauptversammlung wurde für das neue Geschäftsjahr auch ein neues Konzept vorgestellt.

Maren Gebhardt und Andreas Musen vom Vorstand berichteten von einem aktiven Vereins- und Veranstaltungsleben 2018. Einige der Höhepunkte waren die Ausstellung Natura morta (vorausgegangen waren Werkaufenthalte von Künstlern), das Jugendtanz-Projekt „Niemandsland“, das mit einem öffentlichen Auftritt auf der Frühlingsbühne gekrönt wurde und diverse Werkstatt-Aufenthalte, unter anderem zur Erstellung von Druckgrafiken.

Kunstkurse, das Schlachthof-Fest und Aufführungen im Theaterbereich rundeten das Veranstaltungsjahr ab, insgesamt gab es 23 Kulturveranstaltungen im Musik- Tanz- und Theaterbereich. Die Sigmaringer Theater-Improvisationsgruppe „Spieltrieb“, ein ureigenes Schlachthof-Gewächs, war mit vier Aufführungen im vergangenen Jahr aktiv. Auch bewährten sich die Experimentierfelder für eine jüngere Zielgruppe: Die offene Bühne „Sprungbrett“ soll weitergeführt werden und auch Tanzprojekte für junge Menschen sollen fortgesetzt werden.

Trotz des erfolgreichen Jahres stellte sich der alte Vorstand mit Maren Gebhardt, Andi Musen und Anton Kirsch, der den Kassenbericht verlaß, nicht mehr zur Verfügung. Die in Tübingen wohnhafte Maren Gebhardt zieht nach Münster, Anton Kirsch zieht sich altershalber zurück und Andi Musen führte private Gründe an, sich nicht mehr aufstellen zu lassen.

Doch wo ein Ende, da auch ein Neubeginn: Mit einer Kandidatin und zwei Kandidaten stellten sich drei Personen vor, die die Vereinsgeschäfte zukünftig führen und gleichzeitig Akzente setzen wollen. Gabriele Loges, Germanistin, Bibliothekarin und freiberufliche Autorin ist dem Schlachthof schon lange verbunden und möchte das erfolgreiche Konzept weiterführen. „Ich werde mich mit meinen Schwerpunkten Literatur und Theater einbringen“, sagte Loges. So könnte eine Schreibwerkstatt das Programm zukünftig ergänzen.

Der Künstler Eckhard Froeschlin aus Scheer betreut seit einiger Zeit die Werkhaufenthalte der Druckgrafik. Auf ihn ging zurück, dass der Schlachthof nun eine Druckerpresse hat, um die Buchdruckkunst zu fördern. „Schön wäre eine mögliche Verbindung von Schriftstellerei und Druckgrafik zur Wortkunst“, sagte Froeschlin und wagte schon einen Blick in die Zukunft: „Vielleicht heißt das neueste Projekt dann mal Sigmaringer Hofblatt!“

Bernhard Maier schloss sich inhaltlich seinen beiden Mitbewerbern für den Vorstand an. Er betonte die Notwendigkeit der Neuformierung und hofft zukünftig auf den Nachwuchs. „Wir brauchen junge Menschen, die sich für den Schlachthof interessieren und auch engagieren.“

Verein will sich für Neues öffnen

Nachdem die Mitgliederversammlung den neuen Vorstand gewählt hatte, stellte Bernhard Maier sogleich das Konzept der Öffnung für Neues vor. Zukünftig gibt es jeden ersten Samstag im Monat ab 11 Uhr die Möglichkeit, dass sich interessierte Menschen einbringen und Konzepte vorstellen. „Wir wollen uns öffnen für Neues und trotzdem den satzungsgemäßen Auftrag nicht aus den Augen verlieren“, sagte Maier.

Die Idee des Informationsaustauschs, der Ideenbörse und Fragestunde stieß auf breite Zustimmung. Auf die Frage, was denn die Schwerpunkte seien, kam von dem neuen Vorstandstrio unisono die Antwort: „Wir sind offen für Neues“. Nach den ersten Vorschlägen und Sondierungen müsse man dann schauen, was sich umsetzen lässt. Bernhard Maier betonte aber: „Wir wollen Qualität in allen Sparten der Kunst, vor allem der Bildenden Kunst und zukünftig verstärkt in der Literatur.“

Mit einem großen Dank und Anerkennung an die Arbeit des bisherigen Vorstands, der in den vergangenen Jahren viele Impulse setzte, endete die Hauptversammlung. Das Gefühl des Aufbruchs, ganz entsprechend der Jahreszeit, war durchaus spürbar. Der nächste Termin dafür ist schon fix. Unter dem Motto „Treffpunkt Schlachthof“ sind am 4. Mai ab 11 Uhr alle willkommen, den Schlachthof kennenzulernen, ihre Ideen einzubringen, Fragen zu stellen und Projekte zu planen.