Altenpfleger absolvieren erfolgreich ihre Weiterbildung

An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Sigmaringen-Laiz haben sechs Altenpfleger für Gerontopsychiatrie ihre Zeugnisse in Empfang genommen.

Die Zahl der Menschen, die an gerontopsychiatrischen Erkrankungen leiden, steigt stetig an. So vielseitig und individuell die Persönlichkeit und das Krankheitsbild der Betroffenen sind, so spezifisch muss auch das Pflege- und Betreuungsangebot abgestimmt sein. Fundierte Fachkenntnisse, ein besonderes Pflegeverständnis und eine christlich orientierte Grundhaltung sind notwendig, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sechs Altenpfleger stellten sich dieser Herausforderung und absolvierten die einjährige Weiterbildung an der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte der Akademie für Gesundheit und Soziales in Laiz.

Nachdem 400 Stunden Seminar, zwei Klausuren, ein 320-stündiges Praktikum, eine Facharbeit geschrieben sowie ein Kolloquium erfolgt waren, durften nun sechs Absolventen die Prüfung ablegen und die Weiterbildung erfolgreich beenden. Zu den Absolventen gehören Svenja Brett, Thomas Grimm, Christin Schilling, Simon Schlegel, Eunice Wainaina und Elke Wallace.

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten der Akademie gibt es auf www.akademie-gs.de.