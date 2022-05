Alphornbläsergruppe probt im Freien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Alphornbläsergruppe „Oberes Donautal“, eine Untergruppe des Musikvereins „Eintracht“ Gutenstein, hält ihre Proben bei gutem Wetter an wechselnden Standorten in Gottes freier Natur ab. Die fünköpfige Gruppe (von links: Michael Rauch, Esther Brod, Berthold Stroppel, Horst Gern; Stefan Rösch fehlt auf dem Bild) übt immer freitags von 18 bis 20 Uhr. Beim Kreuz, das durch die Teilnehmergesellschaft anlässlich der Flurbereinigung 1987 im Oesch erstellt worden war, probten die Bläser am letzten Freitag im April. Foto: Helmut Stroppel