Alles, was Frauen gefällt

Alles, was das klassische Frauenherz begehrt, findet sich am Samstag, 28. September, ab 10 Uhr im Sigmaringer Hofgarten: Beim diesjährigen Mädelstag der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es wieder einiges für alle zu entdecken, die „Spaß an Mode und Lifestyle haben“, so Sabina Striegl von der SZ, die die Veranstaltung mitorganisiert hat.

Vor dem Hofgarten erwartet die Besucher das sogenannte Sternenzelt, in dem es zum einen Mitmach-Yoga und eine Tanzshow der Tanzschule Sigmaringen gibt, zum anderen einen Vortrag über das Thema „Das Märchen vom Abnehmen“. Inhaltlich geht es darin um Tipps und Tricks, wie der Gewichtsverlust klappen kann.

Die Palette der Aussteller ist breit gefächert. So finden sich zum Beispiel Tupperware, Pflegeprodukte, Schmuck, Wäsche, Parfüm und Seifen auf der Messe, die sich vor allem ans weibliche Geschlecht richtet. Darüber hinaus dürfen die Besucher auch praktisch vieles erleben. Ein Friseur, Tättowierer, Yogastudios und Fitnessanbieter sind auch dort. Ein Versicherer ist ebenfalls dort. Warum? „Es gibt von ihnen ja auch Gesundheitsangebote speziell für Frauen“, erklärt Anja Gauggel, ebenfalls vom Team der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch ein Quiz haben sich die vier Organisatorinnen überlegt: Typische Fragen zu Lifestyle-Themen stehen auf dem Programm. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, Likör und mehr.

Wer sich stärken möchte, findet kulinarisch einiges auf der Messe. Der Ladiescircle bietet Kuchen und Cocktails an, wobei der Erlös für einen guten Zweck gedacht ist. Die Landfrauen stehen mit einem Foodtruck bereit, in dem sie sowohl Spanferkel als auch etwas Vegetarisches anbieten. Außerdem gibt es Eis zu kaufen – und eine Hüpfburg für Groß und Klein, auf der die Kalorien direkt wieder abgebaut werden können. Auch eine Fotobox steht bereit.

Etwa 500 Gäste erwartet das Team der „Schwäbischen Zeitung“ beim vierten Mädelstag am Samstag – auch Männer, wie Gauggel betont. „Sie sollen ihre Frauen begleiten und könnten ihnen schöne Sachen kaufen, zum Beispiel einen Ring“, sagt sie augenzwinkernd.