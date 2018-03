Alles steht und fällt mit einer Ausbildung

Das Jobcenter, das aus der früheren Arge (Arbeitsgemeinschaft Landkreis Sigmaringen) durch Zusammenschluss mit der Arbeitsagentur hervorgegangen ist, hat sein zehnjähriges Bestehen begangen und deshalb zu einem Pressegespräch eingeladen. Ende 2014 wurde das Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende, sogenanntes Harz IV) angepasst. Daraufhin wurde die Arge ins Leben gerufen. Nachdem das Jobcenter zunächst in der Fidelis-Graf-Straße bei der Hochschule untergebracht war, findet man es jetzt In der Au im ehemaligen GSW-Gebäude.

Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Träger Arbeitsagentur Balingen und Landkreis Sigmaringen. Es beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter, davon 22 des Landkreises und 33 der Arbeitsagentur. 24 Mitarbeiter sind im Bereich „Markt und Integration“ (Arbeitsvermittlung) und 20 im Bereich Leistung tätig. Die verbleibenden zehn Mitarbeiter sind für die Geschäftsführung und die Stabsstelle Widerspruch und Datenschutz zuständig. Unterstützt wird das Jobcenter von der Trägerversammlung und dem örtlichen Beirat, dem Mitglieder wie IHK, Handwerkskammer, Gewerkschaften oder Bürgermeister angehören. Außerdem gibt es einen gemeinsamen Arbeitgeberservice mit der Arbeitsagentur.

Es gibt immer wieder Schwankungen in der Statistik

Nicht zuletzt auch durch die anhaltend gute Konjunktur kann das Jobcenter auf eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit in den vergangenen zehn Jahren zurückblicken. Gab es im Dezember 2005 noch 3396 sogenannte Bedarfsgemeinschaften (mehrere Personen in einem Haushalt, die sich gegenseitig unterstützen müssen), die Sozialleistungen bezogen, so ist die Zahl, wiewohl jüngst etwas angestiegen, auf derzeit etwa 2180 gesunken, das ist ein Rückgang um rund 35 Prozent. „Es gibt immer leichte Schwankungen aus verschiedenen Gründen“, sagt Sigrid Jerg, Geschäftsführerin des Jobcenters, „aber insgesamt zeigt die Tendenz doch deutlich nach unten“. Parallel dazu haben sich auch die Arbeitslosenquoten im Zeitraum von zehn Jahren im Landkreis praktisch halbiert, von 7,5 auf derzeit 3,4 Prozentpunkte.

Was immer wieder gepredigt wird, dass eine ordentliche Ausbildung das Wichtigste für das Berufsleben ist, zeigt sich auch in der Statistik des Jobcenters: 62,5 Prozent der arbeitslosen Kunden haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. 78,5 Prozent haben kombinierte Probleme, sind langzeitarbeitslos, Ausländer, schon älter oder Alleinerziehend. Die Bedarfsgemeinschaften umfassen rund 4100 Personen. 700 Kunden des Jobcenters arbeiten und beziehen trotzdem ergänzende Leistungen. Von der Gesamtzahl der Arbeitslosen im Kreis von derzeit etwa 2550 gehören mehr als die Hälfte zu den Beziehern von Harz IV.

Nach wie vor stehen auch für dieses Jahr Jugendliche und junge Erwachsene, Langzeitleistungsbezieher und Alleinerziehende im Mittelpunkt der Bemühungen, sie wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. „Bei Jugendlichen haben wir es inzwischen oft auch mit psychischen Problemen zu tun“, merkt dazu die stellvertretende Geschäftsführerin, Andrea Linder, an und Sigrid Jerg betont die gute Zusammenarbeit mit dem Frauenbegegnungszentrum. „Da sind wir sehr erfolgreich, das macht richtig Spaß“. Immerhin ist es dem Jobcenter in den vergangenen zehn Jahren gelungen, mehr als 10000 Menschen wieder längerfristig in Arbeit zu bringen“, erklärt Linder, die auch das Team „Markt und Integration“ leitet.