„Alles hat seine Zeit!“

In einer sehr stimmungsvollen Schuljahresabschlussfeier traf sich die ganze Schulgemeinschaft der Luise Leininger Schule am letzten Schultag auf dem Pausenhof.

Im Vorfeld hatte jede Klasse eine Sonnenblume aus Papier gebastelt, in der jede Schülerin und jeder Schüler auf einem Blütenblatt seinen Dank für ein persönliches Anliegen zum Ausdruck brachte. So blickten alle voller Dankbarkeit auf ein turbulentes und nicht ganz einfaches Schuljahr zurück.

Schulleiterin Frau Andrea Reichel dankte zwei Lehrerinnen und einem Lehrer ganz besonders, die nach diesem Schuljahr die Schule verlassen oder in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Frau Katrin Kühn wird im kommenden Schuljahr eine neue berufliche Herausforderung an einer anderen Schule annehmen. Frau Dorothee Stumpp scheidet nach langjährigem segensreichen Wirken als Religionslehrerin aus dem aktiven Dienst aus und geht in den Ruhestand. Ebenso verlässt Armin Locher, ein Urgestein der Sigmaringer Schullandschaft, die Luise- Leininger Schule und tritt einen neuen Lebensabschnitt an. Armin Locher war jahrzehntelang zuerst an der Bilharzschule und zuletzt an der Luise Leininger Schule tätig. Mit ihm verlässt ein allseits geschätzter Kollege und ausgesprochener Medienfachmann die Schule. Seine Arbeit und sein Engagement, aber auch seine Auftritte an der Fasnet werden Spuren hinterlassen und bleiben in Erinnerung.

Die Schulgemeinschaft der Luise Leininger Schule dankt allen drei KollegInnen und wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute.