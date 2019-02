Alle Fledermausarten fliegen zu den Senioren

Die Fledermausfamilie ist komplett bei der Maskenvorstellung im Seniorentreff Schustergasse 1. Und nicht nur die. Alle Vertreter der Semerenger Fasnetsvereine tauschen die Alltagskluft gegen ihr Narrenkleid: Eulen, Donauwölfe, Schbiallumbaschlecker, Riedhexen und der Vetter Guser mit all seinen Gruppen. Die Geschäftsführerin der Zunft, Biggy Ressel, stellt die Gruppen mit Herz und Sachverstand vor. Die Riedhexe trägt unter ihrem Rock das in Semerenga berühmte „Petterle“, eine mit Spitzen verzierte weiße Unterhose. „Die ist aber noch frisch“, ruft eine Seniorin, ob der doch schon einige Wochen andauernden Fasnet. Beinahe jeden Tag sind die Narren unterwegs, um ihr Brauchtum in Kindergärten, Schulen und Altheimen vorzustellen. Das kleinste Mitglied am Dienstag ist Julia: Die rote Fledermaus wird eingerahmt von braunen und Traditionsfledermäusen. Die Familie schunkelt vereint. Foto: Michael Hescheler