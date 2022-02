Alkoholisierter Mann bedroht Angestellte

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr betrat ein 39-Jähriger ein Sigmaringer Schnellrestaurant in der Straße „In der Au“ und bat zwei Angestellte darum, ihn nach Hause zu fahren. Um seinem Begehren Nachdruck zu verleihen, gab der stark alkoholisierte Mann an, dass er bewaffnet sei. Das teilt die Polizei mit. Als der Mitarbeiter und seine Kollegin die Polizei verständigten, flüchtete der 39-Jährige. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurde der Mann von den Beamten im Nahbereich aufgegriffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Polizisten keine Waffen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige auf das Polizeirevier verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung.