Alkoholisches Frauengold bringt Stimmung

Der DGB-Kreisverband hat zum fünften Mal zum Frauentag eingeladen: Mit dem Comedy-Duo „Frauengold“ im Alten Schlachthof wurde ein besonderer Beitrag geboten. Das Haus war komplett gefüllt. Unter den vielen Frauen aller Altersklassen hatten zehn Männer Platz genommen. Es wurde zu einem überaus heiteren Abend, voller atemberaubender Überraschungen und Wendungen, voller geistreicher Musik und schauspielerischer Glanzleistungen.

Susanne Geiger, und Birgit Krukenberg-Link sind Musikerinnen und Schauspielerinnen, die die Grenzen des Spielbaren, Singbaren und Sagbaren ständig ausloten und sich einen Spaß daraus machen, mit dem Publikum zu spielen. Der Abend war ein Genuss, voller Intelligenz und Brillanz. DGB-Kreisvorsitzender Rudolf Christian erklärte, er setze sich dafür ein, dass dieser Frauentag weiterhin wachse und an Präsenz im Landkreis gewinne.

In ihrer Begrüßung erinnerte Susanne Fuchs an die vielen mutigen Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben. Seit 1911 gibt es den Frauentag. Seit 1919 dürfen Frauen wählen. Die Republik habe den Frauen viel Hoffnung gemacht und Lust auf Neues gegeben. „In 100 Jahren haben wir viel erreicht aber noch nicht genug, um zufrieden zu sein“, sagte Fuchs.

Und dann traten die Kabarettistinnen mit ihrem Programm „Glanz und Gloria“ auf. Die eine spielt eine spröde, asketische Frau, Dr. Renate Geigenhals, die Klassik hört, Yoga macht, sich gesund ernährt, jedoch fahl und verspannt aussieht. Die andere übernimmt den Part der lebenslustigen Margot Finkbeiner, die beim Shopping aufgeht, keinen Sport macht, keinem Genuss abhold ist. Mit im Spiel ist immer die legendäre Tinktur aus den 50er Jahren – Frauengold – das bei den Zweien wie ein Zaubertrank wirkt.

Beide sind ziemlich gute Freundinnen, wollen zusammen Karriere machen, und passen zusammen wie Wasser und Feuer. Ihre Zusammentreffen auf der Bühne entwickeln sich zu Feuerwerken der Kontraste, zu Höhenflügen der Heiterkeit. Sie streiten, lachen sich gegenseitig aus, raufen sich zum Singen immer wieder zusammen. Und so entsteht ein atemberaubendes Tempo der Auseinandersetzungen, der Szenenwechsel, der Perspektiven. Man kann nämlich so oder so Frau sein.

Geigenhals berichtete, wie sie in Kur ging, um sich unter dem Motto „Simplify your Life“ zu entspannen. In der Therapie habe man ihr nahegelegt, doch auf die vielen Tasten des Klaviers zu verzichten und sich auf eine zu konzentrieren. So spielte sie nur noch das „e“, in allen Facetten der möglichen Emotionen, bis man sie aus dem Kurhaus hinauswarf. Die anderen Kurgäste hätten sich beklagt. Die Kabarettistin beherrscht die große Kunst der kleinsten Regung im Gesicht und in den Augen, die tausend Bände spricht. Es war verblüffend, wie sie dieser Frauenfigur Leben einhauchte.

Margot Finkbeiner ist ein Wirbelwind, wenn sie mit einer goldenen Shopping-Tasche auf die Bühne tritt. Sie zieht begeistert die goldenen Klamotten und Schuhe heraus, die sie für Geigenhals gekauft hat. Sie wird diese Kleider tatsächlich auch während der Show noch tragen: eine total überraschende Wende nach der Pause. Finkbeiner lacht laut, singt voller Energie und lässt es krachen. Sie ist eine geniale Kabarettistin, die vor Witz nur so sprüht.

Mit umgeschriebenen Märchen machen sie sich an die Bastion, die Frauen seit jeher in ihren festgefügten traditionellen Rollen einsperrt. Sie erzählen Aschenputtel neu, Rapunzel neu, Gretel und Hänsel neu und begeistern ihr Publikum mit ganz Unerwartetem.