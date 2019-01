Geschäftsführer Alejandro Palacios-Tovar verlässt die Wirtschaftsförderung Sigmaringen mit sofortiger Wirkung. Dies hat Bürgermeister Marcus Ehm in der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses am Mittwochabend bekanntgegeben.

Laut Bürgermeister, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, erfolgt das Ausscheiden in „gutem gegenseitigen Einvernehmen“. Angeblich will sich Palacios-Tovar auf eigenen Wunsch hin beruflich neu orientieren. Warum man sich auf einen Aufhebungsvertrag mit sofortiger Wirkung geeinigt hat, wirft jedoch Fragen auf. Palacios-Tovar war am Mittwochabend nicht mehr telefonisch für die „Schwäbische Zeitung“ erreichbar. Auf die Frage hin, ob es Probleme mit Palacios-Tovar gegeben hatte, antwortet Stadtsprecherin Anja Heinz auf Nachfrage mit einem zögerlichen „nein – nicht in Bezug auf die berufliche Neuorientierung.“ Die Stelle soll nun sobald wie möglich neu ausgeschrieben werden.

Palacios-Tovar hatte seine Tätigkeit bei der WFS Sigmaringen zum 1. September 2016 aufgenommen. Neben der Wirtschaftsförderung für die Stadt verantwortete er auch die Vermarktung des ehemaligen Kasernengeländes, die Geschäftsführung des neuen ITZ im InnoCamp Sigmaringen, das Leerstandsmanagement und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie interessierten Einzelhändlern und Unternehmen. Was jene Großprojekte der Wirtschaftsförderung angeht, so sollen die Planungen laut Heinz weiter verfolgt werden.