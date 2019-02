Albverein hat Amphibienschutz und Frauenschuhvorkommen im Blick

Neben der Amphibienschutzmaßnahme beim Hardthof kümmert sich die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins als weitere Naturschutzmaßnahme um ein Frauenschuhvorkommen, das von Albvereinsmitgliedern in der Nähe von Gutenstein entdeckt worden ist.

Der Frauenschuh gehört zur Gattung der Orchideen, gilt als gefährdet und ist deshalb auch geschützt. Zu den Pflegemaßnahmen würden Eingriffe in die Strauchschicht und die Beseitigung von anfallendem Astmaterial gehören, berichtete Vertrauensmann Wolfgang Grandy bei der Hauptversammlung. Seit Jahren werde der Amphibienschutz beim Hardthof gemeinsam mit der Bergwacht Sigmaringen durchgeführt. Dazu gehörten das Aufstellen und Befestigen von etwa 700 Meter Krötenzaun, das Eingraben der Eimer, das tägliche Einsammeln der Kröten, Frösche und Molche und schließlich der Abbau des Zauns. Für die Betreuung von 39 Kilometer Wegenetz, 20 Kilometer Albvereinswege und 19 Kilometer Rundwanderwege, mussten die Streckenpfleger Werner Beck, Winfried Blender und Wolfgang Grandy 74 Stunden aufwenden. Außerdem seien fünf Lehrtafeln im Bereich Oberer-Donau-Gau aufgestellt worden.

Der Vertrauensmann freute sich, dass für den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Streckenpfleger Josef Seifried mit Winfried Blender ein Ersatz gefunden werden konnte. Als Ausbilder für Albvereinspfleger bildete Grandy Wegwarte bezüglich der neuen Vorgaben für die Beschilderung des deutschen Wanderverbands aus. Bundesweit sollte die Beschilderung so einheitlich wie möglich sein und mit denselben Wegzeichen durchgeführt werden. Des Weiteren sollen zehn neue Orientierungstafeln in Sigmaringen und in den Ortsteilen aufgestellt werden. Mit 34 Wanderungen insgesamt, so berichtete Schriftführerin Sylvia Stroppel, war die Ortsgruppe fleißig unterwegs. Der Kassenbericht von Inge Rieger fiel zufriedenstellend aus. Mit dem Spruch von Georges Duhamel „Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen und nicht mit den Autoreifen“ stellte Grandy den Jahresplan vor.

Wanderung führt zur Märzenbecherblüte ins Lippachtal

Am 24. März führt eine Wanderung zur Märzenbecherblüte in das Lippachtal und auf dem Rundwanderweg „Alpenblick“ bei Mengen wird am Ostermontag gewandert. Beim „Tag des Wanderns“ der am 14. Mai bundesweit durchgeführt wird, geht es vom Knopfmacherfelsen über den Soldatenfriedhof nach Beuron. und am 16. Juni begibt sich die Ortsgruppe auf die „Stockacher Quellenerlebniswege. Außerdem wird jenen Monat zweimal dienstags gewandert. Der stellvertretende Gauobmann Gerhard Teyke hob die zahlreichen Wanderungen und die Naturschutzmaßnahmen hervor und sprach den Dank des Gauvorstands für Grandys kompetente Arbeit auf Gauebene aus. Mit Bildern von Wanderungen des vergangenen Jahres fand die Versammlung ihren offiziellen Abschluss. Beim gemeinsamen Singen von Wander- und Volksliedern, begleitet von Werner Beck auf dem Akkordeon, verbrachte die Albvereinsfamilie noch gemeinsame Zeit.