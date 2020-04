Albrecht Mors gehtin den Ruhestand

Nach 35-jähriger Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist Albrecht Mors, Vorsitzender Richter der für den Alb-Donau-Kreis zuständigen 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, in den Ruhestand verabschiedet worden. Präsident Christian Heckel verabschiedete ihn aufgrund der Corona-Pandemie unter vier Augen.

Albrecht Mors stammt aus Albstadt-Tailfingen, mittlerweile wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Stadtteil Ebingen. Nach Abitur, Wehrdienst und rechtswissenschaftlichem Studium in Tübingen mit einem Auslandsaufenthalt in Lausanne wurde er Rechtsreferendar beim Landgericht Hechingen. Nach erfolgreich bestandener juristischer Staatsprüfung wurde er 1985 Regierungsassessor beim Landratsamt Sigmaringen. 1986 nahm Mors zum ersten Mal seinen Dienst als abgeordneter Richter beim Verwaltungsgericht Sigmaringen auf. Im gleichen Jahr erfolgte seine Promotion zum Dr. jur. an der Universität Tübingen. 1988 wurde er zum Regierungsrat ernannt. Von 1988 bis Ende 1989 war Mors als Referent im Wirtschaftsministerium, zunächst im Europareferat, anschließend als stellvertretender Referatsleiter, im Justiziariat tätig.

1989 erfolgte die Ernennung zum Oberregierungsrat. 1990 wechselte Albrecht Mors zum Regierungspräsidium Tübingen, wo er die Koordinierungsstelle leitete und als Pressesprecher arbeitete. 1992 kehrte Mors ans Verwaltungsgericht Sigmaringen zurück, wo er im März 1992 zum Richter am Verwaltungsgericht ernannt wurde. Er nahm ab 1994 bis zuletzt auch am Verwaltungsgericht die Aufgabe des Pressesprechers wahr.

Albrecht Mors wurde im September 2017 vom Ministerpräsidenten zum Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht ernannt. Im Laufe seiner Tätigkeit war Mors lange Jahre Richterrat und damit Sprachrohr der Richterschaft. Zusätzlich zum Alltagsgeschäft organisierte er zahlreiche Betriebsausflüge. Als langjähriges Mitglied des Präsidiums lenkte er die Geschicke des Gerichts mit.