Akademie verabschiedet zum letzten Mal Altenpfleger

An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Sigmaringen-Laiz durften zum Schuljahresende 22 Altenpflegerinnen und Altenpfleger, sowie acht Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen.

Es war laut Mitteilung ein besonderer Schuljahresabschluss an der Akademie für Gesundheit und Soziales. Da seit 2020 das neue Pflegeberufegesetz bundesweit gilt, liefen die bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege in den vergangenen Jahren aus. Künftig werden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner die Akademie als Absolventen verlassen.

Insgesamt haben bislang in zehn Jahrgängen 137 Altenpflegerinnen und Altenpfleger ihre Ausbildung erfolgreich an der Akademie für Gesundheit und Soziales abgeschlossen. Wenige Tage vor Schuljahresende hatten die letzten Absolventinnen und Absolventen der Altenpflege-Ausbildung nach den mündlichen Prüfungen ihre Zeugnisse in Empfang nehmen dürfen. Von Geschäftsführer und Schulleiter Thomas Gentner erhielten die Pflegekräfte noch ein Zusatzzertifikat über die Altenpflege plus Ausbildung. An der staatlich anerkannten Berufsfachschule wurde ein vom Sozialministerium genehmigtes Modellprojekt angeboten, welches Elemente der Behindertenhilfe in die Ausbildung integrierte.

Über einen Preis durfte sich Sabine Gessler freuen. Sie hatte die Ausbildung mit einem Durchschnitt von 1,6 beendet. Zu den Absolventinnen und Absolventen gehörten: Ümran Altunbas, Erblin Berishaj, Muhamet Citaku, Lia Darr, Annika Dehne, Anes Demiri, Vivien Dietrich, Helen Eberlein, Tanja Fink, Fortesa Gerguri, Sabine Gessler, Liudmila Haldina, Anita Hölz, Almir Ismailji, Riad Kajtazi, Katharina Langfort, Stefan Nguyen, Tuong Vi Nguyen, Alina Quarleiter, Marigona Rrustemi, Justyna Skorzewski und Monika Sroka.

Die Prüfungen der einjährigen Altenpflegehilfe-Ausbildung waren bereits wenige Tage zuvor abgeschlossen. Zu den Absolventinnen und Absolventen gehören hier: Nadine Dangel, Stefanie David-Rock, Silke Dietrich, Jonas Grillenberger, Said Noor Agha Hussaini, Alexa Reiff, Nastafa Tamas und Noemi-Ylenia Weidenbruch. Den besten Abschluss hatte hier Noemi-Ylenia Weidenbruch. Sie beendete die Ausbildung mit einem Durchschnitt von 1,5.

Der nächste Kurs der einjährigen Ausbildung in der Altenpflegegehilfe beginnt im September. Der Ausbildungsgang Altenpflegehilfe mit intensiver Deutschförderung für Menschen mit Migrationshintergrund startet erneut am 1. Oktober. Am 1. Oktober beginnt zudem der nächste Kurs mit der neuen, dreijährigen Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau.