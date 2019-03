Akademie bildet bis zu 400 Menschen jährlich aus

Die Akademie für Gesundheit und Soziales hat sich in den zehn Jahres ihres Bestehens bereits so etablier, dass inzwischen eine Zweigstelle in Pfullingen eröffnet wurde. Das erfuhr man beim Festakt in der Stadthalle. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem von Alina Sauter vorgetragenen Gesangsstück „Amazing Grace“.

Thomas Gentner, Geschäftsführer und Schulleiter der Akademie für Gesundheit und Soziales gGmbH begrüßte seine mehr als 200 geladenen Gäste und gab einen kurzen Ausblick auf das geplante Programm des Abends. Das Grußwort des Landkreises Sigmaringen sprach Hans-Peter Oswald, Fachbereichsleiter Soziales im Landratsamt Sigmaringen. Für die Gesellschafter der Akademie sprach Jörg Allgayer von der Vinzenz von Paul gGmbH, Soziale Dienste und Einrichtungen.

Nach einem weiteren Musikstück, „Kiss the Rain“ ebenfalls von Alina Sauter am Klavier vorgetragen, folgte ein pantomimischer Sketch mit dem Titel: „Sparmaßnahmen im Altersheim“. Präsentiert wurde dieser Sketch durch Auszubildende des Kurses Altenpflege plus, die derzeit ihre dreijährige Ausbildung an der Akademie durchlaufen. Auch wenn die Darbietung humoristisch war, kam die Botschaft, nicht am falschen Ende zu sparen, dennoch eindrucksvoll rüber.

Nach dem Motto „Zehn Jahre Hand in Hand“ gab Thomas Gentner einen Rückblick auf Arbeit der vergangenen zehn Jahre der Akademie sowie einen kurzen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Kurzweilig berichtete er von den Anfängen in der Bahnhofstraße in Sigmaringen bis hin zu den derzeitigen Arbeitsbedingungen in der Schulstraße in Sigmaringen-Laiz.

In einem umfassenden Überblick über die Entwicklung der Akademie und über das derzeitige Angebot an Aus-, Fort-, und Weiterbildungsmöglichkeiten erläuterte Gentner das gesamte Arbeitsspektrum der Akademie.

215 Absolventen haben bereits ihren Abschluss gemacht

Ausbildungen wie Altenpflegehilfe mit Deutschförderung, Servicehelfer, Altenpflege sowie Altenpflegehilfe werden als staatlich anerkannte Ausbildungsberufe an der Akademie gelehrt. „Hier haben mittlerweile 215 Absolventen seit 2011 ihren Abschluss gemacht“, so Thomas Gentner.

Auch im Bereich der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Seminare wie beispielsweise Verantwortliche Pflegekraft, Paliative-Care-Plegekraft, Basisseminar Wundexperte oder auch Betreuungskraft, um nur einige zu nennen, angeboten. „Die Zahl der Teilnehmer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, sodass mittlerweile rund 400 Teilnehmer jährlich von diesen Angeboten Gebrauch machen“, so Gentner weiter. Durch diesen enormen Zuspruch konnte man im letzten Jahr eine weitere Einrichtung am Standort Pfullingen eröffnen.

Nach diesen vielen Informationen, aber auch der Erkenntnis, dass der Pflege und damit verbundenen Anstrengungen immer mehr Bedeutung beigemessen werden muss, ließ es sich Thomas Gentner nicht nehmen, alle seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf die Bühne zu holen, um sich bei jedem Einzelnen persönlich mit einem Blumengruß für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit zu bedanken.

Hier galt sein besonderer Dank seinen sechs „Mitarbeitern der ersten Stunde“. Abgerundet wurde dieser sehr gelungene Festakt mit einer Videopräsentation der Auszubildenden des Kurses 18/20, Altenpflegehilfe mit Deutschförderung sowie einem auf der Flöte gespielten Musikstück von Julia Wetzel, welche ebenfalls mit viel Applaus bedacht wurden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil lud die Akademie ihre Gäste noch zu einem „Come together“ mit Imbiss ein.