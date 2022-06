Airbags lösen noch Auffahrunfall aus

Zwei Autos sind am Freitag gegen 12 Uhr an der Einmündung vom Gewerbegebiet Wachtelhau in die nach Krauchenwies führende Landesstraße zusammengestoßen. Der Fahrer eines VW Tiguan übersah, dass das vor ihm fahrende Auto bremste und krachte deshalb mit relativ hoher Geschwindigkeit in den vor ihm haltenden Wagen, weshalb in dem VW alle Airbags auslösten. Feuerwehr-Kommandant Jürgen Bossert schließt aufgrund der ausgelösten Airbags auf eine Aufprallgeschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern.

Keine Behandlung im Krankenhaus nötig

Der Fahrer und ein Kind wurden leicht verletzt, die beiden Insassen des vorderen Fahrzeugs mussten ebenfalls nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei regelt den Verkehr

Polizisten regelten den Verkehr, sodass die Landesstraße befahrbar blieb. Der VW Tiguan musste abgeschleppt werden.