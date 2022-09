Agentur für Arbeit verkürzt die Öffnungszeiten

Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit nutzen häufiger Online-Angebote und erledigen Vieles von daheim. Mit dem in der Corona-Krise etablierten verstärkten Einsatz von elektronischen Services hat sich laut Mitteilung das Kundenverhalten insbesondere in den Randzeiten am Mittag und Nachmittag verändert. Dem trägt die Agentur für Arbeit durch Verkürzung der Öffnungszeiten Rechnung.

An den üblichen Beratungszeiten mit vorheriger Terminvereinbarung ändert sich dadurch nichts. Ohne vorherigen Termin sind ab dem 4. Oktober Vorsprachen von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr in Balingen und Sigmaringen möglich. Die Öffnungszeiten gelten auch für das Berufsinformationszentrum in Balingen, welches zudem montags und dienstags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet bleibt. „Das sieht zunächst wie eine Einschränkung unserer Erreichbarkeit aus“, räumt Anke Traber, Chefin der Balinger Agentur für Arbeit, ein. „Wir können aber durch die Konzentration der Öffnungszeiten unser Personal gezielter dann einsetzen, wenn unsere Kundschaft das wünscht, und schaffen damit auch Freiräume für andere Kundenanliegen.“

Die Öffnungszeiten im Jobcenter Landkreis Sigmaringen bleiben unverändert. Die Jobcenter in Albstadt und Balingen sind künftig ohne vorherige Terminvereinbarung montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, das Balinger Jobcenter zudem donnerstags von 13:30 bis 17 Uhr. Vorsprachen nach vorheriger Terminvereinbarung sind wie bisher in allen Dienststellen der Agentur für Arbeit und der Jobcenter möglich.