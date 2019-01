AfD will bei der Kreistagswahl antreten - und die Presse nicht dabeihaben

Die AfD möchte bei der Kreistagswahl am 26. Mai eine Liste ins Rennen schicken. Dies sagte der Kreisverbandsvorsitzende Hans-Peter Hörner auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Laut Hörner ist die Aufstellungsversammlung Anfang Februar geplant. Einen genauen Termin nannte Hörner nicht, außerdem werde die Presse nicht eingeladen.

„Wir wollen nicht, dass die Presse dabei ist, weil wir befürchten, dass ein Kommentar erscheint, der uns verunglimpft“, sagt der 68-jährige Gymnasiallehrer aus Hechingen, der bei der Bundestagswahl 2017 für die AfD im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen antrat und mit 13,6 Prozent der Erststimmen das drittbeste Ergebnis einfuhr. Die AfD tue sich schwer bei der Kandidatenfindung. Bewerber täten sich schwer mit der Entscheidung, weil sie Angst vor Verunglimpfungen hätten, sagt der Kreischef.

Ab dem 11. Februar können im Landratsamt Sigmaringen Wahlvorschläge eingereicht werden. Für die Gemeinderatswahl in Sigmaringen beginnt diese Frist am Donnerstag, 7. Februar. Ob die AfD in Sigmaringen bei der Gemeinderatswahl antritt, dazu sind keine Informationen bekannt. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Partei in Pfullendorf einen Ortsverband gegründet, mit der Absicht, für die Kommunalwahlen das Feld zu bestellen.

Bislang ist die Alternative für Deutschland im Kreis Sigmaringen in keinem Kommunalparlament vertreten.