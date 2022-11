Ärger um Panne auf dem Lidl-Parkplatz

Yasmin Hahn hat es gerade noch auf den Lidl-Parkplatz geschafft, dann tut es einen Schlag. Beim Parken ist die vordere Achse ihres Autos kaputt gegangen. Der ADAC ist schnell gerufen, dann aber die Diagnose: Das Auto dürfe nicht bewegt werden, sonst reiße der ganze Radkasten ab. Da Kunden auf dem Lidl-Parkplatz in Sigmaringen nur 90 Minuten lang ihr Auto abstellen dürfen, hat die Panne ein längeres Nachspiel.

„Ich habe daraufhin gleich im Lidl Bescheid gegeben, dass ich mein Auto nicht wegbewegen kann“, sagt Yasmin Hahn im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Eine Mitarbeiterin habe ihr geraten, einen Zettel ins Auto zu legen, dass es nicht bewegt werden könne und am Montag jemand komme, um es zu reparieren. Das habe sie getan – und trotzdem war am Montag ein Strafzettel in Höhe von 30 Euro am Auto. Ein Kfz-Mechaniker habe das Auto schließlich auf dem Lidl-Parkplatz notdürftig repariert und in seine Werkstatt gebracht.

Zuständigkeit ist für Kunden unklar

Sensoren auf dem Boden der Parkbucht erkennen, wie lang jemand auf dem Parkplatz steht. Überschreitet er gegen die anderthalb Stunden Parkzeit, bekommt der externe Dienstleister eine Benachrichtigung. Bewirtschaftet wird der Parkplatz von der Stuttgarter Firma Park & Control. Diese habe Hahn dann auch kontaktiert und ihre Situation geschildert, sagt sie. Die Antwort von Park & Control sei gewesen: „Für den Parkplatz ist Lidl zuständig, dieser muss die Stornierung bei uns beauftragen.“

Im Lidl habe sie dagegen die Antwort bekommen, mit dem Parkplatz habe Lidl nichts zu tun. Per E-Mail sei der Schriftverkehr dann zwischen Yasmin Hahn, Lidl und Park & Control hin- und hergegangen. Unter Vorbehalt habe sie den Strafzettel in Höhe von 30 Euro bezahlt, um Mahngebühren zu verhindern.

Stornierung nur mit Einkaufszettel

Nach mehreren E-Mails habe Lidl ihr die Bestätigung der Stornierung schließlich gegeben, allerdings nur, weil sie ihren Kassenzettel vom Einkauf vorweisen konnte. „Zum Glück habe ich bei dem ganzen Stress mit der Panne überhaupt noch ans Einkaufen gedacht und hatte einen Kassenzettel“, sagt sie. „Auf die Rückerstattung der 30 Euro von Park & Control warte ich bis heute. Da fühlt sich jetzt irgendwie wieder keiner zuständig.“

Auf eine frühere Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bezüglich der Zuständigkeiten für den Parkplatz bei Lidl hatte eine Sprecherin geantwortet: „Die vollständige Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Verwarnungsgeld stehenden Modalitäten erfolgt ausschließlich durch den Dienstleister. Lidl profitiert nicht von dem Verwarnungsgeld.“

Lidl ist doch an der Abwicklung beteiligt

Auf eine erneute Nachfrage unserer Zeitung hin wird deutlich, dass Lidl doch bei der Abwicklung beteiligt ist. „Kunden können sich telefonisch oder per Mail mit ihrem Anliegen in Bezug auf einen Parkverstoß an den Lidl Kundenservice wenden“, heißt es in der schriftlichen Antwort der Lidl-Pressestelle. Der Kundenservice von Lidl prüfe jeden Fall und leite, falls es berechtigt ist, die entsprechenden Schritte über den externen Dienstleister in die Wege. Selbstverständlich sei man immer bemüht, Anfragen im Interesse der Kunden einvernehmlich zu lösen, wie Lidl betont.

Sie habe den ganzen Aufwand von Anfang an vermeiden wollen, sagt Yasmin Hahn. Sie habe sogar Fotos von der Reparatur ihres Autos an Park & Control geschickt. Ihre Situation ist speziell, aber das Problem mit der Kommunikation haben auch andere. „Wegen 30 Euro machen viele wahrscheinlich nichts“, sagt sie. Aber Yasmin Hahn gibt nicht auf.