Adventtheater mit der Gruppe „Spieltrieb“

Eine Spieltrieb-Advents-Show kommt am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr auf der Bühne im Atelier im Alten Schlachthof in Sigmaringen zur Aufführung. Laut Vorschau ist das Publikum an dem Abend nicht nur Zuschauer, sondern ganz besonders Ideen- und Stichwortgeber und entscheidet so, was gespielt wird. Verschiedenste Herausforderungen des Advents warten dabei auf die Spieler, die diese sofort und ohne Vorbereitung annehmen müssen.

Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 19.45 Uhr. Zum Schluss gibt jeder das, was ihm der Abend wert war. Eine Kartenreservierung ist online über improtheater-spieltrieb.de möglich. Bei großem Andrang werden Zuschauerinnen und Zuschauer mit Reservierung bevorzugt eingelassen.